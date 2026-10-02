Ложкін про нове видання "Бабиного Яру": забути – означає залишити шанс для повторення

Президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін наголосив на важливості збереження пам'яті про трагедію Бабиного Яру під час презентації нового українського видання роману-документа Анатолія Кузнєцова.

"Бабин Яр" – це книга про пам'ять. Бо забути – означає залишити шанс для повторення. А пам'ятаючи і нагадуючи, ми це унеможливлюємо", – зазначив Ложкін.

Презентація нового видання відбулася у київській книгарні Readeat. Роман перевидало видавництво "Фронезис" у перекладі Олега Проценка до 85-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Книга містить повну версію т... Джерело: пресслужба Розгорнути

Книга містить повну версію твору без цензурних скорочень. Роман-документ Кузнєцова про окупацію Києва та злочини нацистського і радянського режимів у повному варіанті вперше вийшов у Великій Британії у 1970 році, а згодом був виданий у понад 40 країнах.

Нове видання "Бабиного Яру" стало десятою книгою серії "Єврейська бібліотека", започаткованої Єврейською конфедерацією України.

Ілюстрації до книги надав художник Матвій Вайсберг, чиї рідні загинули у Бабиному Яру. Він також написав передмову до українського видання.

Книга вже надійшла у продаж. Джерело: пресслужба

Партнерами видання стали Національний історико-меморіальний заповідник "Бабин Яр", Єврейська конфедерація України та компанія "Генерал Черешня". На презентації їх представляли директорка заповідника Роза Тапанова, директорка ЄКУ Інна Йоффе та голова наглядової ради "Генерал Черешні" Григорій Шверк. Модерував зустріч історик і публіцист Олександр Зінченко.

Ложкін також подякував за внесок у появу книги Ярославу та Станіславу Гришиним, родинам Юрія Будника, Олександра Ігнатенка та Олександра Худолея.

Книга вже надійшла у продаж.

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