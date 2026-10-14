Блог | Лондон і Київ: як треба протистояти тоталітаризму

Наразі доводиться чути від людей освічених і компетентних не тільки у своїх фахових галузях, а й у загально гуманітарній галузі про те, що таких лютих і довготривалих ударів із повітря не зазнавав іще ніхто, навіть Лондон у часи Другої світової війни. Мовляв, ідеться про безпрецедентний рівень насильства та безпрецедентні загрози для Києва й інших українських міст.

Чи так це? Чи справедливі такі судження й оцінки? Чи безпрецедентні нинішні повітряні атаки, чи все ж щось схоже вже було? І чи може стати в пригоді досить давній уже досвід британської столиці у наші дні?

…Наприкінці червня 1940 року Британія залишилася на самоті у війні проти Німеччини й Італії, за спинами яких стояли СССР і Японія. Ні, ясна річ, Велику Британії активно підтримували її домініони (Канада, Австралія, Нова Зеландія, Південна Африка), величезна колоніальна імперія постачала значні ресурси, а військовики з домініонів і з Британської Індії брали активну участь у бойових діях на азійському й африканському театрах. Крім того, низка європейських урядів у вигнанні мала власні збройні сили та – що дуже важливо – торговельні флоти, часом чималі (Норвегія, Нідерланди), тож їхня участь у війні не була лише символічною. Натомість на бік Третього Райху після підписання перемир’я де-факто перейшла Франція (режим Віші маршала Петена), разом із ним – норвезький режим Квіслінґа, а в останньому кварталі того року до Вісі Берлін-Рим долучилися Румунія й Угорщина.

Причому підтримка з боку Совєтського Союзу не була номінальною. Крім забезпечення надійного тилу весняно-літнього наступу Вермахту у Західній Європі, крім регулярних поставок стратегічно важливих матеріалів, Москва оперативно відгукувалася на прохання Берліна. Коли у травні 1940-го у німецьких танкістів виникли проблеми з бензином, з СССР негайно пішли додаткові ешелони, а коли восени того ж року з’явилася потреба в авіабомбах великого калібру, яких Райх не мав, він одержав усе необхідне.

І ще одна важлива деталь: Велика Британія мала близько 48 мільйонів населення (без заокеанських володінь), а Третій Райх – з інкорпорованими територіями (Австрія, Судети, Мемель) – понад 80 мільйонів. Загалом же населення Британської імперії перевищувало 500 мільйонів, її складові мали великий економічний потенціал, але то все було за океанами, де лютували зграї підводних човнів (U-Boot) Кріґсмаріне, за тисячі й тисячі кілометрів…

А для повноти картини варто додати, що у США панував ізоляціонізм, мовляв, то не наша війна, ми вже раз улізли у європейські справи, поклавши чимало наших прекрасних хлопців. Досить! Отож президент Рузвельт мусив на ці настрої зважати, адже у листопаді у Штатах мали відбутися чергові вибори, влада могла перейти до тих, хто вважав: слід зосередитися – за доктриною Монро – на проблемах Західної півкулі, все інше – від лукавого.

І в цій ситуації, після евакуації армії з-під Дюнкерка, де була втрачена майже вся важка зброя, а для захисту островів лишилося 99 танків, Британія відмовилася підписати навіть не мир, а перемир’я з Німеччиною й Італією (пропозиції були, і не такі, як з боку РФ Україні, – всього лише слід було визнати законність німецьких анексій, причому не британських територій). Відповіддю Третього Райху на це небажання стала підготовка десантної операції "Морський Лев" (Лондон за три тижні) та операції проти Гібралтару й Мальти. Першим кроком мало стати досягнення повної переваги у повітрі, що мало якось компенсувати перевагу британського флоту на морі. Це було, на перший погляд, неважко зробити – Британія мала тільки ледь понад 1400 підготовлених льотчиків-винищувачів, більшість із яких могла вважатися новачками. І літаків мала недостатньо, вдвічі менше, ніж Німеччина.

І почалося. Перші нальоти на Британію були здійснені 10 липня 1940 року. Їхня потужність зростала, і 13 серпня – "День Орла" – став початком масованих авіаударів по аеродромах й інших військових об’єктах. Та зламати Королівські ВПС не вдалося, тоді Берлін вирішив зламати всіх британців. Почавши з 7 вересня, Лондон бомбили 67 діб поспіль (переважно вночі, щоби британські винищувачі не могли перехоплювати "юнкерси" й "хейнкелі" по-зрячому). Лондон палав, але не здавався. Факт тисяч жертв серед цивільного населення ніхто не приховував, але паніки не було. Понад те, серед жителів міста та серед усіх громадян держави здіймалася, за словами совєтського посла Майського, "хвиля впертої, холодної британської люті та рішучості чинити опір до кінця". Навіть комуністи (а вони, за командою з Москви, мали розкладати британське військо, як перед цим зробили з французьким, і полегшувати справу Гітлера) "думають лише про одне – як би відбити нову німецьку атаку…" Ці настрої не змінилися після загибелі сотень, а потім і тисяч лондонців.

14 вересня 1940 року Майський пише до Москви: "Сьогодні шостий день концентрованої повітряної атаки на Лондон… Не підлягає сумніву, що німці б’ють не тільки і навіть не стільки по військових об’єктах, як по широких масах населення. Інакше не можна пояснити той факт, що вони широко розкидають бомби по всіх частинах міста, і до того ж, що особливо характерно, бомби малого калібру, в 10-15 кг, які явно не придатні для удару по воєнних цілях. Скинута також велика кількість запалювальних бомб… На кожному кроці зруйновані будинки, розбиті мостові, вибиті шибки… Паніки не було й немає". Попри найгостріший "сировинний голод", попри карткову систему робітники не виступали проти "імперіалістичної війни" – британська промисловість працювала в три зміни.

А у ніч проти 15 листопада 437 бомбардувальників Люфтваффе пішли не на Лондон, а на місто Ковентрі і скинули на нього 394 тонни фугасних і 56 тонн запальних бомб. Загалом до кінця січня 1941 року втрати цивільного населення сягнули 86 тисяч осіб, було зруйновано понад мільйон житлових будинків – але капітулянтські настрої так і не з’явилися. Не в останню чергу внаслідок позиції уряду та королівської сім’ї, особистої поведінки владних персон. Не лише Черчилль виїздив на місця ворожих авіаударів, а і королева Єлизавета (дружина тодішнього короля Георга VI, мати королеви Єлизавети II) їздила поруйнованими лондонськими кварталами та як голова Червоного Хреста піклувалася про тих, хто втратив житло, зокрема роздавала ковдри бездомним, і першою приїхала у спалений за одну ніч Ковентрі.

Демонстративна "різдвяно-новорічна" атака на Лондон була здійснена надвечір 29 грудня 1940 року, коли 136 німецьких бомбардувальників скинули на місто кілька десятків тисяч запалювальних бомб. У пожежах загинули 160 осіб, близько 250 були поранені. Вогонь спустошив історичний центр міста, зруйнувавши численні історичні пам’ятки XV-XVII століть. Але Лондон стояв. 10 травня 1941 року Лондон зазнав останнього потужного авіаудару. Виникли дві тисячі пожеж, було зруйновано 150 водопровідних магістралей, три тисячі городян загинули та було поранені. Під час цього нальоту нацисти сильно пошкодили Вестмінстерський палац. А 6 червня 1941 року Лондон пережив останній авіаналіт. Але не останній удар по місту.

Загалом під час 11 місяців першого етапу "повітряного штурму" понад 27 з половиною тисячі цивільних загинули, понад 32 тисячі було поранено. Здавалося, повторитися пережитий жах не зможе – 11 березня 1941 року США ухвалили закон про ленд-ліз, а у грудні того ж року вступили у війну з Третім Райхом. Але ненависть нацистів до Лондона виявилася не меншою, ніж ненависть рашистів до Києва. Відтак 13 червня 1944 року по Лондону вдарили німецькі крилаті ракети Фау-1, обстріли ними тривали майже щодня, загалом понад 2400 з них влучили по британській столиці. А 8 вересня по Лондону була випущена перша балістична ракета Фау-2. І якщо для боротьби з Фау-1 був знайдений ефективний інструмент – наприкінці липня Британія прийняла на озброєння реактивний двомоторний винищувач "Ґлостер Метеор" (але належна кількість їх із підготовленими пілотами стала у стрій лише через кілька місяців…), то збивати балістику було нічим. Ба більше: її не фіксували радари. Загалом по Лондону нацисти випустили понад тисячу "Фау-2"; упродовж лютого та березня 1945 року, майже до закінчення війни в Європі, щотижня запускалося в середньому 60 балістичних ракет. "Фау-2", як свідчить страхітлива статистика, однією ракетою вбивала приблизно п’ятьох цивільних, тоді як "Фау-1" – приблизно двох. Загалом від ракетних ударів загинуло понад 10 тисяч лондонців. Але Лондон, попри все, тримався.

Що ж дозволило британцям, зокрема лондонцям, вистояти тоді? Улітку 1941 року відповідь на це закономірне запитання дав уславлений письменник Джордж Орвелл, колишній комуніст, а після отриманого під час громадянської війни в Іспанії досвіду – лютий і вдумливий ворог усіх тоталітаризмів: "Частково, безумовно, досить розмита ідея кращого майбуття, але передусім атавістичне почуття патріотизму… Двадцять передвоєнних років головною метою англійських лівих інтелектуалів було придушити це почуття, і якби вони досягли успіху, ми б наразі спостерігали есесівські патрулі на лондонських вулицях… Енергія, яка дійсно формує світ, випливає з почуттів – національної гордості, пошани до лідерів, релігійних переконань, войовничих завзять, – які ліберальні інтелектуали механічно списують на анахронізми і які вони зазвичай знищували в собі настільки повно, що втратили будь-яку здатність діяти… Ті, хто каже, що Гітлер – це Антихрист або, навпаки, Святий Дух, ближчі до розуміння істини, ніж інтелектуали, які впродовж десяти жахливих років твердили, що він – лише фігура з комічної опери, яку не варто сприймати серйозно".

Зробимо висновки чи уподібнимось лівим інтелектуалам, які посутньо однаково нездатні розуміти реальність – що тоді, що сьогодні? Бо ж Путін справді "Гітлер і Сталін в одному флаконі", уособлення Світового Зла (хоча більшість росіян вважає його "живим богом", якому мають приноситися масштабні людські жертви). Відтак і діяти слід відповідно, а не танцювати навколо "порозуміння", "взаємних поступок" чи "залучення до співпраці"…