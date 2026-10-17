"Літаюча" Tesla стала героїнею мемів: українці у мережі висміяли Маска й згадали про маршрутку "Богдан". Фото
Українці відреагували мемами...
Джерело: x/Tesla, соцмережі. Колаж OBOZ.UA
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Компанія Tesla американського мільярдера Ілона Маска днями презентувала електромобіль Roadster другого покоління, на розробку якого пішло майже 10 років. Завдяки ракетним двигунами SpaceX машина може підніматися в повітря та виконувати незвичайні маневри. Українці відреагували на цю новинку влучними мемами.
Презентація можливостей "літаючої" Tesla відбулася на випробувальному полігону у Макгрегорі, штат Техас. Автомобіль проїхав по вигнутому пандусу, потім чіплявся за нього догори дном і "стрибнув" з нього, перевернувшись у повітрі та повільно зависнувши, перш ніж приземлитися на землю.
Двомісний автомобіль може розганятися від нуля до 60 миль на годину менш ніж за секунду.
Tesla планує випускати Roadster у трьох версіях: Performance, Thrust і Rocket. Вони відрізнятимуться оснащенням, призначенням і кількістю місць. Хоча фанати Маска висловлювали своє захоплення в соціальних мережах, Roadster навряд чи матиме якийсь суттєвий фінансовий вплив на компанію, пише CNBC.
Реакція українців
Наші громадяни із притаманним їм гумором відреагували на нову Tesla у соцмережах. Зокрема, українці жартома міркували, як таке авто вписалося б у наші воєнні реалії з обстрілами, заторами на дорогах і роботою ППО.
Згадали вони й про маршрутки "Богдан", які теж могли б виграти від ракетних двигунів SpaceX, й про дрони, якими Україна атакує російські НПЗ.
OBOZ.UA зібрав найкращі меми про "літаючу" Tesla Маска.
Жарт про Tesla Roadster.
Джерело: Скриншот
Tesla Roadster стала предметом жартів.
Джерело: Скриншот
Виникли меми про Tesla Roadster.
Джерело: Скриншот
"Літаюча" Tesla стала героїнею мемів.
Джерело: Скриншот
Українці жартували про нову "Теслу".
Джерело: Скриншот
"Богдан" Roadster.
Джерело: Скриншот
Меми виникли на тлі українських реалій.
Джерело: Скриншот
Меми по нову "Теслу".
Джерело: Скриншот
Українці жартували про нову "Теслу".
Джерело: Скриншот
Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві в п’ятницю, 2 жовтня, після ворожих атак по Південному мосту було обмежено рух одразу на кількох шляхопроводах. Мешканці столиці одразу з гумором відреагували на таке вимушене рішення влади, згенерувавши велику кількість мемів.
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