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"Літаюча" Tesla стала героїнею мемів: українці у мережі висміяли Маска й згадали про маршрутку "Богдан". Фото

Софія Закревська

Українці відреагували мемами...

Джерело: x/Tesla, соцмережі. Колаж OBOZ.UA

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Компанія Tesla американського мільярдера Ілона Маска днями презентувала електромобіль Roadster другого покоління, на розробку якого пішло майже 10 років. Завдяки ракетним двигунами SpaceX машина може підніматися в повітря та виконувати незвичайні маневри. Українці відреагували на цю новинку влучними мемами.

Презентація можливостей "літаючої" Tesla відбулася на випробувальному полігону у Макгрегорі, штат Техас. Автомобіль проїхав по вигнутому пандусу, потім чіплявся за нього догори дном і "стрибнув" з нього, перевернувшись у повітрі та повільно зависнувши, перш ніж приземлитися на землю.

Двомісний автомобіль може розганятися від нуля до 60 миль на годину менш ніж за секунду.

Tesla планує випускати Roadster у трьох версіях: Performance, Thrust і Rocket. Вони відрізнятимуться оснащенням, призначенням і кількістю місць. Хоча фанати Маска висловлювали своє захоплення в соціальних мережах, Roadster навряд чи матиме якийсь суттєвий фінансовий вплив на компанію, пише CNBC.

Реакція українців

Наші громадяни із притаманним їм гумором відреагували на нову Tesla у соцмережах. Зокрема, українці жартома міркували, як таке авто вписалося б у наші воєнні реалії з обстрілами, заторами на дорогах і роботою ППО.

Згадали вони й про маршрутки "Богдан", які теж могли б виграти від ракетних двигунів SpaceX, й про дрони, якими Україна атакує російські НПЗ.

OBOZ.UA зібрав найкращі меми про "літаючу" Tesla Маска.

Жарт про Tesla Roadster.

Джерело: Скриншот

Tesla Roadster стала предметом жартів.

Джерело: Скриншот

Виникли меми про Tesla Roadster.

Джерело: Скриншот

"Літаюча" Tesla стала героїнею мемів.

Джерело: Скриншот

Українці жартували про нову "Теслу".

Джерело: Скриншот

"Богдан" Roadster.

Джерело: Скриншот

Меми виникли на тлі українських реалій.

Джерело: Скриншот

Меми по нову "Теслу".

Джерело: Скриншот

Українці жартували про нову "Теслу".

Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві в п’ятницю, 2 жовтня, після ворожих атак по Південному мосту було обмежено рух одразу на кількох шляхопроводах. Мешканці столиці одразу з гумором відреагували на таке вимушене рішення влади, згенерувавши велику кількість мемів.

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