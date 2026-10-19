"Лави Сил оборони необхідно поповнювати": Корецький анонсував посилення відповідальності для ухилянтів і СЗЧшників

В Україні планують посилити відповідальність за ухилення від мобілізації та самовільне залишення військової частини (СЗЧ). Для цього збираються актуалізувати законопроєкт, який уже тривалий час перебуває у Верховній Раді.

Про це заявив прем’єр-міністр України Сергій Корецький в інтерв’ю BBC. Українське військо необхідно поповнювати, адже частина військовослужбовців вибуває через поранення, є загиблі та зниклі безвісти.

Крім того, бійці, які роками перебувають на передовій, потребують ротації.

"Актуалізовано цей законопроєкт, який уже у Раді довгий час перебуває. Актуалізовано цей законопроєкт, і буде посилена відповідальність", – наголосив Корецький.

Він також зазначив, що влада чує критику щодо змін у правилах бронювання та готова враховувати обґрунтовані зауваження. Водночас питання обороноздатності країни має залишатися пріоритетом.

Окремо прем’єр висловився про ситуацію з бронюванням працівників підприємств. Протягом останніх шести-восьми місяців кількість заброньованих зросла на кілька сотень тисяч осіб, а щомісяця кількість бронювань та відстрочок збільшується на десятки тисяч.

"Якщо так пожити в такій динаміці, і ця динаміка збережеться, то скоро будуть абсолютно… Я спрощую, але будуть заброньовані абсолютно всі", – заявив він.

Корецький вважає, що така тенденція потребує перегляду чинних підходів, аби запобігти зловживанням і маніпуляціям.

Влада має перевірити рішення щодо бронювання, ухвалені протягом останніх місяців.

Прем’єр наголосив, що статус критично важливого підприємства не повинен автоматично залежати лише від розміру зарплат працівників або відсутності податкових боргів. На його думку, ці критерії не завжди свідчать про реальну важливість підприємства для держави.

"Критичність – це два основних пункти. Одна – обороноздатність, і туди входить все. […] А друга частина – це забезпечення життя держави", – пояснив Корецький.

До першого напряму він відніс підприємства оборонно-промислового комплексу, виробництва, які працюють на потреби війська, та інших виконавців оборонних замовлень. Другий охоплює сфери, без яких неможливе повсякденне функціонування країни, зокрема енергетику, комунальні послуги та постачання продуктів.

Водночас глава уряду визнав, що бізнес має аргументи на користь збереження бронювання, однак закликав враховувати становище військових, які тривалий час воюють на фронті.

"А якщо я військовий, і я чотири роки чи п’ять на фронті з пораненнями […] і я вам кажу, як до бізнесу, а можна я також заплачу і піду? Ви воюйте, а ми бізнес будемо забронювати", – зазначив прем’єр, пояснюючи свою позицію щодо економічного бронювання.

Він додав, що влада не збирається нескінченно відкладати рішення, але готова вдосконалювати їх з урахуванням конструктивної критики.

Наразі за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію передбачені адміністративні штрафи від 17 000 до 25 500 гривень в особливий період. За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації також може наставати кримінальна відповідальність.

Самовільне залишення військової частини або місця служби є окремим правопорушенням, відповідальність за яке залежить від обставин справи.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що тисячі українських військовослужбовців повернулися до своїх підрозділівпісля самовільного залишення частини за спрощеною процедурою. У Міністерстві оборони зазначили, що ця кількість співмірна з особовим складом двох-трьох бригад,а значна частина військових знову стала до виконання бойових завдань. Після поновлення служби їм відновили грошове та інше забезпечення.