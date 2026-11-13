Квартири для родин, які втратили дім через війну: як працює проєкт "Труха дарує житло"

Родини, які втратили житло через російські обстріли та окупацію, нерідко роками змушені орендувати помешкання або жити в тимчасових прихистках. Для таких сімей у межах благодійного проєкту "Труха дарує житло" купують квартири та будинки. Ініціативу у 2024 році започаткував засновник і власник медіагрупи "Труха Україна" Максим Лавриненко, а фінансують купівлі з прибутку телеграм-каналів.

Благодійний проєкт «Труха дарує житло». Джерело: «Труха Україна»

За час роботи проєкту команда допомогла сім'ям із різними життєвими обставинами. Одні потребували житла з урахуванням інвалідності членів родини, інші прагнули оселитися там, де діти зможуть навчатися та жити після численних переїздів. Лавриненко розповів про те, як відбувається вибір квартири та подальший шлях – до передання ключів і після.

Від 12-метрової кімнати до власної квартири

Серед родин, яким допомагає проєкт, – переселенці з тимчасово окупованого Лисичанська. Їхнє житло зруйнував російський ракетний удар, після чого сім'я роками проживала в кімнаті площею лише 12 квадратних метрів у колишньому монастирі на Львівщині.

Батько двох дітей є ветераном війни та двічі переселенцем. Мати має інвалідність через тяжкі ускладнення цукрового діабету. Під час пошуку квартири команда враховує не лише кількість кімнат, а й зручність планування для чотирьох людей, стан здоров'я батьків та безпекові умови в місці проживання.

На початку 2026 року власне житло отримали також бабуся з інвалідністю та її онук-сирота, яких жінка виховує сама. Родина виїхала до Києва з Бахмутського району Донеччини й витрачала майже всі невеликі доходи на оренду. Максим Лавриненко пояснює, що для отримувачів допомоги важливо враховувати фінансові можливості після переїзду. Якщо квартира потребуватиме значного ремонту, родина може опинитися перед витратами, які їй складно покрити.

Благодійний проєкт «Труха дарує житло». Джерело: «Труха Україна»

Водночас побажання людей не обмежуються площею чи розташуванням. Для сім'ї з Харківщини, яка пережила окупацію, тяжкі поранення та втрату ненародженої дитини, команда придбала будинок із садом. Після народження доньки подружжя мріяло про власне подвір'я, де можна вирощувати фруктові дерева.

Як знаходять відповідний варіант

Пошук нерухомості команда "Труха Україна" веде в межах визначеного бюджету. Вивчає пропозиції, порівнює квартири та домовляється з продавцями. За словами Лавриненка, навіть приваблива на перший погляд пропозиція може виявитися невдалою – наприклад, відносно недорога квартира часом потребує ремонту, через який загальні витрати суттєво зростають. А хороше житло може розташовуватися надто далеко від школи, до якої дитина вже звикла після кількох вимушених переїздів.

Тому команда обговорює можливі компроміси з майбутніми власниками. Останнє слово у виборі залишається за родиною.

Лавриненко пригадує і випадок, коли покупка зірвалася після попередніх домовленостей. Команда вже підготувалася до оформлення документів, проте продавець змінив рішення. Пошук довелося починати знову.

Документи, перевірки та передача ключів

Коли відповідне житло знайдено, до роботи долучаються юристи та нотаріуси. Вони супроводжують перевірку документів, питання права власності та оформлення угоди.

Максим Лавриненко особисто бере участь в обговоренні покупок і передає ключі новим власникам. Він також продовжує спілкуватися з родинами після переїзду.

За словами засновника проєкту, йому запам'ятовуються діти, які починають обживати власні кімнати та будувати плани на майбутнє. За власним зізнанням, особливо він радіє, коли сім'ї запрошують на новосілля й розповідають, як облаштовуються у своєму новому житлі.

Довідка

"Труха Україна" – медіагрупа Telegram-каналів, засновником і власником якої є Максим Лавриненко. Перший паблік з'явився у Харкові у 2019 році. Загальна аудиторія каналів групи перевищує 8,7 млн підписників. Медіагрупа також реалізує благодійні ініціативи, зокрема підтримує українців у складних життєвих обставинах та допомагає понад 30 підрозділам ЗСУ.