Квартира зруйнована вщент: у Дніпрі російський дрон влетів у десятиповерхівку. Фото

У Дніпрі на житловому масиві Перемога російський безпілотник пошкодив десятиповерховий будинок. Одна з квартир фактично зруйнована повністю, ще близько двох десятків помешкань зазнали пошкоджень. Водночас усі мешканці залишилися живими та не постраждали.

Про наслідки атаки повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов у своєму Telegram-каналі. Він також опублікував кадри з місця події.

Зруйнована квартира після російської атаки. Джерело: Telegram-канал Бориса Філатова

Кімнати квартири після влуча... Джерело: Telegram-канал Бориса Філатова Розгорнути

Одна з квартир у будинку фак... Джерело: Telegram-канал Бориса Філатова Розгорнути

За словами Філатова, в одній із квартир пробило наскрізь покрівлю та стелю. Кімнати фактично перетворилися на купу бетону й пилу.

Через пошкодження ліфтової, стіни якої посікло уламками, у під'їзді зупинили ліфт. Крім того, у будинку мають провести додаткове технічне обстеження.

Наслідки російського удару. Джерело: Telegram-канал Бориса Філатова

Наслідки російського удару. Джерело: Telegram-канал Бориса Філатова

Наразі з мешканцями працюють представники районної адміністрації. До допомоги людям долучилися також благодійники.

В Амур-Нижньодніпровському районі міста російські атаки пошкодили вікна у двох приватних будинках.

Нагадаємо, вранці 22 листопада російський безпілотник влучив у житлову п'ятиповерхівку в селищі Димер Вишгородського району Київської області. Внаслідок удару виникла пожежа, а під'їзд будинку частково обвалився. З-під завалів дістали тіло загиблої жінки, ще 15 людей, зокрема двоє дітей, вважалися зниклими безвісти. На місці тривали пошуково-рятувальні роботи.

Загалом у ніч проти 22 листопада російські війська запустили по Україні 186 ударних безпілотників різних типів, серед яких 72 реактивні. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 161 ворожий дрон. Влучання зафіксували на 18 локаціях, ще на шести впали уламки збитих цілей.

Під ударом опинилася й Дніпропетровщина: окупанти понад десять разів атакували п'ять районів безпілотниками та авіабомбою. У Піщанській громаді Самарівського району спалахнула пожежа, а на Нікопольщині та Криворіжжі зазнала пошкоджень інфраструктура.