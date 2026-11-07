Кушнер описав, якою бачить архітектуру європейської безпеки із Україною в ній: у Європі відповіли

Спецпосланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер представив основні принципи майбутньої системи європейської безпеки, яка передбачає інтеграцію України. Він також окреслив її ключові завдання.

Про це Кушнер написав у соцмережі X. Як повідомляє POLITICO, американська ініціатива викликала скептицизм у європейських столицях: там побоюються, що вона може відсунути союзників на другий план і посилити позиції російського диктатора Володимира Путіна.

За словами спецпосланця, мета запропонованого підходу – створити практичні механізми, які враховуватимуть безпекові інтереси всіх сторін, знижуватимуть ризик майбутніх конфліктів і забезпечуватимуть стабільніше та передбачуваніше середовище безпеки в Європі.

Кушнер окреслив п'ять ключових складників майбутньої системи безпеки:

постійні консультації з безпекових питань;

надійні канали зв'язку для реагування на кризові ситуації;

підвищення прозорості у військовій сфері;

взаємні кроки для зниження ризику ескалації;

довгострокові механізми забезпечення безпеки та стабільності в Європі.

Допис Кушнера в соцмережі X. Джерело: Скриншот

Він також підкреслив, що будь-які домовленості мають повністю поважати суверенітет і територіальну цілісність усіх держав та їхнє право самостійно ухвалювати рішення. Жодна країна не повинна мати права вето на суверенний вибір іншої, зокрема щодо питань власної безпеки та участі в союзах.

Водночас НАТО залишатиметься центральним елементом колективної оборони Європи, а нова ініціатива, за словами Кушнера, має розвивати вже наявні інституції та спиратися на чинні зобов'язання.

Він також зазначив, що консультації триватимуть у форматі Shell Bay за участю України, НАТО, ЄС та європейських партнерів. До обговорень планують долучити й Росію – у межах мирного переговорного процесу.

Як відреагували в Європі

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас наголосила, що архітектура європейської безпеки вже існує, а її основу становлять НАТО та Євросоюз. За її словами, кожна з цих інституцій має власну роль, а Україна повинна стати частиною цієї системи.

"Ми маємо переконатися, що Україна інтегрована в цю систему. Проблема залишається незмінною: Росія продовжує порушувати договори, на яких вона ґрунтується... Путін не має права вето щодо європейської безпеки", – заявила Каллас.

Водночас, як пише POLITICO, американська пропозиція викликала скептицизм серед європейських посадовців. Журналісти видання поспілкувалися з 12 дипломатами НАТО, представниками ЄС та урядовцями європейських країн. Зокрема, троє дипломатів Альянсу повідомили, що союзників навіть не попередили про плани Вашингтона.

Один із представників НАТО зауважив, що наразі незрозуміло, у чому саме полягає ініціатива Кушнера. За його словами, європейські країни побоюються, що Москва скористається дискусіями про майбутню систему безпеки, щоб надати більшої легітимності власним вимогам та аргументам.

Інший високопосадовець європейської країни зазначив, що формально пропозиція не містить нічого неприйнятного. Водночас, за його словами, європейці підозрюють, що за нею може стояти зовсім інший задум.

Президент Литви Гітанас Науседа також наголосив на необхідності участі Європи в переговорах як щодо миру в Україні, так і щодо майбутньої архітектури безпеки континенту.

Ще одне занепокоєння європейських союзників пов'язане з переглядом американської військової присутності в Європі, який очікується у грудні. Деякі представники країн регіону побоюються, що Вашингтон може пов'язати це питання з новою безпековою ініціативою.

Один із дипломатів НАТО звернув увагу, що обговорення майбутнього європейської безпеки за нинішньої присутності американських військ суттєво відрізняється від такого діалогу за умов їхнього можливого скорочення або зміни. Водночас, за його словами, поки невідомо, якою буде роль військ США в Європі надалі.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп анонсував підготовку "великої і прекрасної угоди, яка може стосуватися не лише України, а й усієї Європи. Про це він заявив журналістам в Овальному кабінеті Білого дому після зустрічі зі спецпредставником російського диктатора Кирилом Дмитрієвим.

Американський президент не став розкривати деталей майбутніх домовленостей, однак уточнив, що вони стосуватимуться завершення війни в Україні. Заява пролунала напередодні тристоронніх переговорів робочих груп України, США та Росії, запланованих на 10–11 листопада в Абу-Дабі.