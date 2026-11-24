Кривонос уникнув запитань про своє минуле та зловживання НАБУ, не з’явившись на ТСК, – Шатхін

Директор НАБУ Семен Кривонос 23 листопада не з’явився на засідання парламентської ТСК під головуванням Олексія Гончаренка, віддавши перевагу відрядженню до Японії. Відтак без відповідей залишилися питання щодо його минулого та діяльності НАБУ.

Про це написав політолог Олександр Шатхін, коментуючи неявку керівника Бюро.

"Суспільству цікаво було б почути все ж версію Семена Юрійовича щодо обставин підкупу виборців, фіктивного всиновлення, махінацій у веденні справ в Обухівському району Київської області", – зазначив Шатхін.

Окремо він порушив питання, чи справді під час обшуків в Офісі генпрокурора вилучили матеріали щодо корупції та зловживань співробітників НАБУ. А також чи немає конфлікту інтересів у справі генерала СБУ Сергія Дуки, якщо клопотання про запобіжний захід готував детектив НАБУ, щодо якого торік СБУ проводила слідчі дії.

"Багато з них вже тижнями і місяцями лунають на адресу очільника Бюро. А значить, і підготуватись до відповідей було вдосталь часу. І все ж, мабуть не вистачило", – наголосив Шатхін.

"Може в Японії вдасться викроїти момент, щоб підготуватись. Адже, судячи зі всього Голова ТСК Олексій Гончаренко таки буде наполягати на візити та заслуховуванні очільника НАБУ", – зазначив Шатхін.