Кривонос і Клименко уникнули парламентської ТСК після незручних запитань, – Дойко

Директор НАБУ Семен Кривонос та керівник САП Олександр Клименко 23 листопада не з’явилися на парламентську ТСК Олексія Гончаренка. На думку журналіста Сергія Дойка, відрядження стали зручним способом уникнути незручних запитань про діяльність антикорупційних органів.

Про це написав Сергій Дойко, український журналіст та політичний оглядач, коментуючи відсутність керівників НАБУ та САП на засіданні.

"Це достатньо стандартна відмовка для чиновників, які не хочуть публічно звітувати перед депутатами та суспільством", – зазначив Дойко.

Він звернув увагу, що Кривонос і Клименко активно використовують медіа для презентації гучних розслідувань, однак побоялися публічно відповісти на запитання парламентської комісії.

"Така прекрасна можливість виступити перед камерами, донести свою точку зору щодо розслідувань, розставити акценти у важливих анти-корупційних справах і відповісти про всі кримінальні справи про фіктивне усиновлення, підкуп виборців. Проте ні", – наголосив Дойко.

Голова ТСК Олексій Гончаренко повторно запросив керівників НАБУ та САП на засідання.