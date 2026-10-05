Кому не дадуть бронювання від мобілізації за жодних обставин: перелік спеціальностей

Право на бронювання від мобілізації залежить від умов працевлаштування, військового обліку та статусу працівника. Окремі військово-облікові спеціальності також унеможливлюють оформлення бронювання.

ТСН.ua розповів, хто може претендувати на бронювання та які військово-облікові спеціальності є перешкодою для його отримання.

Вимоги до працівника

Статус критично важливого підприємства сам по собі не означає, що забронювати можна весь персонал. Працівник має відповідати встановленим вимогам.

Передусім він повинен бути офіційно працевлаштований за трудовим договором або контрактом. Робота за цивільно-правовою угодою права на бронювання не дає. Це стосується, зокрема, ФОП, які співпрацюють із компаніями за такими договорами, а також гіг-спеціалістів.

Кандидат на бронювання також повинен мати статус військовозобов'язаного та перебувати на військовому обліку. Підприємство не може включити до відповідних списків людину, яка не має необхідного військово-облікового статусу.

Попередня військова служба при цьому не є обов'язковою умовою. Водночас відсутність належного військового обліку може стати причиною відмови в оформленні бронювання.

Інша відстрочка

Окреме обмеження діє для військовозобов'язаних, які вже мають чинну відстрочку від мобілізації з іншої підстави.

Зокрема, підприємство не зможе забронювати працівника, який уже користується відстрочкою через навчання на денній формі, самостійне виховання неповнолітньої дитини або утримання дітей-сиріт.

Законодавство не передбачає одночасного оформлення кількох відстрочок для однієї людини. Таке обмеження, зокрема, згадується в листі Міністерства економіки від 8 березня 2022 року № 2714-20/9420-03.

Дефіцитні спеціальності

Окремою перешкодою для бронювання є наявність у працівника дефіцитної військово-облікової спеціальності. У такому випадку навіть офіційне працевлаштування на критично важливому підприємстві не гарантує отримання відстрочки.

Перелік спеціальностей, для яких діє відповідне обмеження, наведений у листі Міністерства оборони від 11 березня 2022 року № 220/1469.

До нього входять:

оператори бойових машин піхоти – код 121;

оператори бойових машин десанту – код 122;

танкісти середніх танків – код 113;

танкісти танків із ракетно-гарматним озброєнням – код 117;

фахівці з гармат калібру 152 мм – код 133;

фахівці із самохідних гармат калібру 152 мм – код 134;

фахівці із самохідних гармат калібру від 76 до 130 мм – код 136;

фахівці з протитанкових гармат – код 137;

снайпери – код 110;

фахівці з радіотехнічних засобів управління оперативно-тактичними ракетами – код 065;

фахівці з радіотехнічних засобів управління зенітними ракетами малої дії – код 071.

Військово-облікову спеціальність працівника роботодавець може перевірити за його військовим квитком. Саме відповідність військово-облікових даних установленим вимогам має значення під час оформлення бронювання.

Документи для бронювання

Для оформлення бронювання керівництво підприємства має підготувати необхідні документи та подати пропозиції щодо працівників, яких планують забронювати.

До супровідного листа потрібно додати копію наказу про прийняття конкретного працівника на роботу або копію його трудового договору. Також необхідна копія протоколу зборів компанії, на яких обрали керівника, що подає документи на бронювання.

Після перевірки документів Міністерство економіки України ухвалює рішення щодо бронювання та визначає термін дії відстрочки. Вона не може надаватися більш ніж на шість місяців.

Раніше OBOZ.UA розповідав, як в Україні з 18 жовтня зміняться правила бронювання від мобілізації, та кого це стосуватиметься.