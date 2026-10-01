Його ухвалення може буквально обійтися Україні в 7 мільярдів гривень.

Комітет Верховної Ради України з питань правової політики на засіданні 30 вересня відхилив урядовий законопроект про внесення змін до законодавства "Про судоустрій та статус суддів" щодо вдосконалення конкурсних процедур на заміщення посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члена Вищої ради правосуддя, та рекомендував депутатам підтримати ініціативу групи депутатів, які запропонували усунути вирішальний вплив міжнародних експертів.

Як зазначив голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін, від ухвалення цього законопроєкту залежить виділення Україні 7 млрд гривень допомоги від Європейського Союзу в рамках Ukraine Facility, і ці кошти будуть виділені лише за умови, що закон відповідатиме вимогам ЄС.

"Урядовий законопроєкт (№ 16018-1) не був ідеальним, але отримав висновок Венеціанської комісії, з урахуванням зауважень якої документи можна було спокійно доопрацювати. Однак депутати Зеленського в комітеті ВРУ відхилили урядовий законопроєкт, а підтримали депутатський (№ 16018), який прямо суперечить вимогам для отримання коштів від ЄС. А отже, Україна, найімовірніше, не отримає майже 7 млрд грн", – зазначив він.

Днями Венеціанська комісія та Генеральний директорат з прав людини та верховенства права Ради Європи рекомендували Україні суттєво доопрацювати урядовий законопроект № 16018-1. Там підтримали подальшу участь міжнародних експертів у конкурсах, але дійшли висновку, що запропоновані в законопроекті зміни послаблюють їхню роль.

Раніше до складу конкурсної комісії, яка відбирала членів ВККС за участю міжнародних експертів, входили троє суддів або суддів у відставці та троє міжнародних експертів. Голос останніх мав вирішальне значення. Ця комісія завершила роботу ще 1 червня 2025 року.

Нову конкурсну комісію мали сформувати українські органи – Рада суддів, Рада прокурорів, Рада адвокатів та Національна академія правових наук. Минулого року Вища рада правосуддя навіть оголосила про початок відповідного конкурсу, а голова антикорупційного комітету Анастасія Радіна зареєструвала законопроект № 13382, який передбачав продовження участі міжнародних експертів у конкурсі. Однак його досі навіть не розглянув комітет.

Зрештою, у грудні 2025 року Євросоюз включив продовження участі міжнародних експертів у конкурсній комісії ВККС до числа десяти пріоритетних реформ для України.

Ухвалення цього законопроекту важливе ще й тому, що в червні 2027 року закінчаться повноваження майже всього нинішнього складу ВККС, яка відбирає кандидатів на посади суддів.

У своєму висновку щодо урядового законопроекту, зареєстрованого на початку вересня цього року, Венеціанська комісія наголосила, що участь міжнародних експертів має тривати не до заздалегідь визначеної дати, а доти, доки Україна не створить умови, за яких національні інституції зможуть самостійно забезпечувати належний конкурс. Також там запропонували змінити деякі положення:

не вимагати, щоб серед кандидатів, яких пропонують міжнародні партнери до складу конкурсної комісії, обов’язково був громадянин України;

закріпити єдині правила голосування під час оцінки кандидатів – комісія пропонує вимагати не менше чотирьох голосів, два з яких мають належати міжнародним експертам;

виключити можливість заміни міжнародних експертів представниками українських органів;

не обмежувати роботу конкурсної комісії двома роками – вона має діяти доти, доки не завершиться формування нового складу ВККС. Водночас відбір нових членів слід розпочинати щонайменше за шість місяців до закінчення терміну повноважень чинного складу, а нинішні члени мають продовжувати роботу до призначення наступників;

надати конкурсній комісії можливість проводити власний аналіз для перевірки кандидатів.

Водночас, як зазначає Антикорупційний центр "МЕЖА", підтриманий комітетом депутатський законопроект № 16018 ще більше послаблює роль міжнародних експертів у відборі членів ВККС, ніж урядовий:

голос міжнародних експертів втрачає вагу – якщо голоси розподіляються 3 до 3, кандидат припиняє участь у конкурсі. При цьому вирішальний голос міжнародні експерти втратять ще на етапі перевірки добросовісності;

Вища рада правосуддя отримує контроль над допуском кандидатів до конкурсу – для Конкурсної комісії не передбачили окремого незалежного секретаріату;

другий склад Конкурсної комісії за участю міжнародних експертів отримує повноваження лише на два роки з дня призначення, а наступний склад формуватимуть уже за загальними правилами;

за певних умов місця міжнародної квоти можуть передаватися Раді прокурорів, Раді адвокатів та Національній академії правових наук України.

Як пише Шабунін, такий законопроєкт було обрано для того, щоб наповнити один із головних судових органів своїми людьми.

"Якість цих людей можна передбачити, дивлячись на Мудру, Галущенка, Кравченка та інших членів Міністерства юстиції", – додав він.

2025 рік приніс Україні певні зрушення у сфері правосуддя: почали працювати дисциплінарні інспектори ВСП, відбулися конкурси до судів, розблоковано Конституційний суд. Однак за фасадом формального прогресу залишається ключова проблема – відсутність цілісної стратегії та відповідальності за її виконання. Чому судова реформа просувається хаотично, хто за це відповідає і чому без етики та гідності верховенство права залишається лише декларацією – у статті "Верховенство права: без стратегії, етики та гідності" проаналізувала керівниця напряму "Верховенство права" Лабораторії законодавчих ініціатив Каріна Асланян.