Коли Водохреще у 2027 році: дата за новим календарем

Водохреще – одне з найдавніших і найважливіших християнських свят, яким завершується цикл різдвяних святкувань. Зі святом пов'язано чимало церковних і народних традицій, серед яких особливе місце посідає освячення води.

Після переходу українських церков на новий календар дата святкування змінилася. OBOZ.UA розповідає, коли відзначатимуть Водохреще у 2027 році та чому це свято також називають Богоявленням.

Коли Водохреще у 2027 році

У вересні 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква в Україні перейшли на новий календар для неперехідних свят. Унаслідок цього дати багатьох релігійних свят змістилися на 13 днів раніше.

Якщо за старим календарем Хрещення Господнє відзначали 19 січня, то за новим воно припадає на 6 січня. Напередодні, 5 січня, віряни відзначатимуть Водохресний Святвечір, який у народі також називають Голодною кутею.

Водохреще належить до неперехідних свят, тому його дата залишається незмінною щороку.

Чому Водохреще називають Богоявленням

Водохреще, Хрещення Господнє, Богоявлення та Йордан – різні назви одного християнського свята, в основі якого лежить євангельська подія.

Згідно зі Святим Письмом, Ісус Христос прийняв хрещення від Іоана Предтечі у водах річки Йордан. Під час цієї події з небес пролунав голос Бога Отця, а Святий Дух зійшов на Спасителя у вигляді голуба.

Саме тому свято називають Богоявленням, адже, за християнським віровченням, цього дня Бог явив себе у трьох іпостасях – Отця, Сина і Святого Духа.

Після хрещення Ісус Христос розпочав своє служіння.

Головні традиції Водохреща

Однією з найважливіших церковних традицій свята є велике освячення води. У храмах проводять урочисті богослужіння, а віряни набирають освячену воду, яку зберігають удома протягом року.

Згідно з християнською традицією, освячена вода є символом Божої благодаті та духовного очищення.

Поширеним народним звичаєм також є занурення у водойми. Водночас купання в ополонці не є обов'язковим церковним обрядом і, згідно із християнським ученням, саме по собі не очищає людину від гріхів. Головне значення свята полягає в молитві, духовному оновленні та зміцненні віри.

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