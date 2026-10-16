Коли в Україні відступлять дощі: синоптикиня розповіла про зміну погоди. Карта
Ілюстративне фото. Осінь.
Джерело: magnific.com
В Україні на вихідних, 17 та 18 жовтня, очікується хмарна погода, періодично дощитиме та можливий туман. Температура повітря у більшості областей передбачається +10...+15 градусів.
Проте вже з наступного тижня має потеплішати, а дощі припиняться. Таким прогнозом погоди поділилась синоптикиня Наталка Діденко в дописі на Facebook.
"Найближчі синоптичні вихідні в Україні будуть вологими, із періодичними дощами, хмарною погодою та туманами", – написала синоптикиня..
Погода в суботу, 17 жовтня
У суботу, за прогнозом Діденко, найбільш імовірними та навіть помірними очікуються дощі у південній частині України, на решті території буде або хмарно, або невеликі опади.
Найпрохолодніше буде у західних областях, вдень лише +7...+11 °, тим часом на сході очікується найтепліше – +18...+23 ° тепла. Загалом у більшості областей передбачається +10...+15 градусів.
Погода в неділю, 18 жовтня
За словами синоптикині, у неділю дощів побільшає і практично повсюди вони передбачаються від невеликих до помірних.
Температура повітря в неділю не зазнаватиме особливих коливань.
Погода в Києві
Для киян більш сприятливою буде погода у суботу, без істотних опадів, + 15 + 17 °, а в неділю пройде дощ, тому і відчуття свіжості посилиться.
На наступному тижні, орієнтовно із вівторка-середи, синоптична ситуація в Україні вирівняється, атмосферний тиск підросте, дощі припиняться, а температура повітря підвищиться.
"Дочекаємося кращих синоптичних часів разом!" – написала синоптикиня
Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що кліматологи підбили підсумки літа 2026 року в Києві. Протягом трьох місяців було зафіксовано кілька температурних рекордів, але цей період увійшов до 15-ки рейтингу найтепліших за час спостережень.
Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!