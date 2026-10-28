Коли в Україні може випасти перший сніг: синоптикиня дала прогноз

У листопаді в Україні поступово похолодає, а в деяких регіонах можливі опади у вигляді мокрого снігу. Так, у першій декаді місяця сніг може випасти місцями у західних областях.

Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Птуха, повідомляє NV. Вона додала, що у Карпатах сніговий покрив подекуди уже сягає понад 10 сантиметрів.

Коли чекати на сніг в Україні

"Якщо гірські райони вже зараз подекуди зі снігом, то у першій декаді листопада і по деяких західних областях опади можуть змінювати фазу (тобто переходити у сніг)", – наголосила синоптикиня, відповідаючи щодо вірогідності снігу на решті території нашої країни.

Птуха розповіла, що Укргідрометцентр надасть детальнішу інформацію про ймовірність снігопадів після уточнення прогнозу.

Також вона поінформувала, що на початку листопада в Україні очікується поступове похолодання, а зимові погодні явища цілком можливі. Тим часом у високогірних районах Карпат сніговий покрив уже подекуди сягає 14 сантиметрів.

"Листопад – це перехідний місяць від осені до зими, пора передзим’я починається, час такого стійкого переходу середньодобової температури від +5 у бік зниження", – зазначила метеорологиня.

Синоптикиня попередила про холодніші ночі та опади

За її словами, жовтень виявився значно теплішим за кліматичну норму. Середньодобові показники в більшості регіонів перевищували її на 3 – 7 градусів. Така погода протримається ще кілька днів, після чого в Україні поступово холодатиме.

У найближчі три доби вночі очікується +3 – +11 градусів, удень – +7 – +14, а на Закарпатті та півдні повітря прогріється до +17. Майже по всій країні буде хмарно, місцями пройдуть невеликі або помірні дощі.

З 29 жовтня опади поступово обмежаться південними та центральними областями, а надалі переважатиме похмура погода з проясненнями, місцями можлива мряка.

"Можуть бути і тумани, перенасичене вологою повітря, така класична осіння волога погода з тенденцією до певного зниження температури повітря", – пояснила Птуха.

Карта. Джерело: meteo.gov.ua

Карта. Джерело: meteo.gov.ua

31 жовтня в Україні почне відчутніше холоднішати через надходження північного повітря. Невеликі дощі прогнозують у Житомирській, Вінницькій та Київській областях.

Карта. Джерело: meteo.gov.ua

Синоптикиня розповіла, що 1 листопада вночі температура становитиме +1 – +6 градусів, на півдні – до +10. Удень у західних, північних і більшості центральних областей очікується +5 – +10, а на півдні та південному сході – +9 – +14.

Карта. Джерело: meteo.gov.ua

У Карпатах буде від -2 до +3 градусів, можливі опади у вигляді мокрого снігу. Переважатиме хмарна погода з холодним північно-західним вітром, місцями дощитиме на заході країни, а також у Житомирській, Київській та Одеській областях.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що вранці, 27 жовтня, у Карпатах випав сніг. Зокрема, у Драгобраті шар снігу покрив схили, дерева та дахи будинків, а температура опустилася нижче нуля. Рятувальники закликали туристів за таких умов не вирушати в гори та не наражати себе на небезпеку.