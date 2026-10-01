Коли треба збирати урожай капусти, щоб лежала до весни

Від правильно обраного часу збирання капусти значною мірою залежить, чи долежить вона до весни. Якщо зрізати качани надто рано, вони можуть швидше втрачати вологу, а якщо перетримати на грядці – підвищується ризик розтріскування та псування.

Єдиної дати для збору немає: варто враховувати сорт, ступінь стиглості овочів і погоду. OBOZ.UA розповідає правила збору капусти.

Коли збирають капусту різних сортів

Ранні сорти капусти призначені насамперед для літнього споживання. Зазвичай вони достигають у червні-липні й не розраховані на тривале зберігання. Перетримувати такі качани на грядці також небажано – після сильних дощів вони можуть почати тріскатися.

Середньостигла капуста достигає приблизно через 100–130 днів після появи сходів. Її найчастіше прибирають наприкінці серпня або у вересні. Бажано зробити це до затяжних осінніх дощів, оскільки надлишок вологи погіршує якість урожаю.

Для зберігання взимку найкраще підходять пізньостиглі сорти. Їм потрібно приблизно 130–150 днів для повного достигання, тому з їхнім збиранням поспішати не варто.

Як зрозуміти, що пізня капуста вже достигла

Орієнтуватися лише на календар не варто. Один із головних показників стиглості – сам качан. Він має бути добре сформованим, важким і щільним. Якщо легенько постукати по ньому, звук буде глухим.

Ще одна характерна ознака – восковий наліт на верхніх листках. Він часто з'являється в пізніх сортів ближче до завершення дозрівання.

Про те, що активний ріст уже припинився, може свідчити й поступове пожовтіння верхніх листків. У такому разі довго залишати капусту на городі вже немає потреби.

Чи треба прибирати капусту до перших заморозків

Пізню капусту не обов'язково зрізати одразу після першого похолодання. Короткочасні нічні приморозки приблизно до -2…-3 °C вона зазвичай переносить нормально. Ба більше, після легкого морозу смак качанів може стати солодшим. За низьких температур частина крохмалю в рослині перетворюється на цукри.

Водночас чекати сильних і тривалих морозів не слід. Якщо качани сильно промерзнуть, їхня здатність довго зберігатися може погіршитися.

Коли найкраще збирати капусту для зберігання

Для пізньостиглих сортів оптимальний період часто припадає на другу половину жовтня та початок листопада. Проте конкретний термін залежить від регіону, погоди та самого сорту.

Тож головний орієнтир – не певна дата, а поєднання кількох ознак: качан уже щільний і важкий, ріст листя сповільнився або припинився, а температура поступово знижується.

Якщо зібрати капусту вчасно й правильно підготувати до зберігання, пізні сорти можуть залишатися свіжими протягом усієї зими й навіть до весни.

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