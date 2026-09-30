Коли садити озимий часник: місячний календар на жовтень

Жовтень традиційно вважають одним із найкращих місяців для висаджування озимого часнику. Головне завдання городника – встигнути посадити зубчики так, щоб вони сформували коріння до морозів, але не почали активно проростати ще восени.

Під час вибору дати насамперед варто орієнтуватися на погоду та температуру ґрунту. Водночас чимало городників додатково користуються місячним календарем. OBOZ.UA розповідає, у які дати найкраще садити часник.

Місячний календар на жовтень 2026 року

У жовтні 2026 року для посадки озимого часнику можна розглядати періоди 1–9 та 27–31 жовтня, коли Місяць спадає. Натомість 10 жовтня припадає на молодик, а 26 жовтня – на повню. За традиційними рекомендаціями місячного календаря в ці дні городні роботи, пов’язані з посадкою, зазвичай відкладають.

Втім, місячний календар не варто вважати головним орієнтиром. Значно важливіше, щоб часник встиг укоренитися до стійкого похолодання.

Фази Місяця протягом місяця розподіляються так:

1–9 жовтня – спадний Місяць;

3 жовтня – третя чверть;

10 жовтня – молодик;

11–25 жовтня – зростаючий Місяць;

18 жовтня – перша чверть;

26 жовтня – повня;

27–31 жовтня – спадний Місяць.

Сприятливі дні для посадки озимого часнику

У жовтні можна виділити два основні періоди, які за місячним календарем підходять для висаджування озимого часнику.

1–9 жовтня. Це період спадного Місяця. Посадку можна проводити на початку місяця, якщо ґрунт уже достатньо охолов, а найближчим часом не прогнозують тривалого потепління.

Поспішати з висаджуванням також не варто. Якщо осінь залишається теплою, зубчики можуть не лише вкоренитися, а й пустити зелені пагони. Це знижує їхню стійкість до зимових морозів.

27–31 жовтня. Наприкінці місяця знову настає період спадного Місяця. Такі дати можуть підійти для регіонів із тривалою теплою осінню. Водночас важливо не відкладати посадку занадто довго, якщо вже очікуються стійкі заморозки.

У які дні краще не садити часник

За місячним календарем небажаними для посадки вважають 10 і 26 жовтня.

10 жовтня буде молодик, а 26 жовтня – повня. У традиційних посівних календарях ці фази Місяця часто радять залишати для відпочинку від посадкових робіт.

Однак це лише додатковий орієнтир. Якщо погодні умови в конкретному регіоні вимагають вис

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