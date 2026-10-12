Коли садити озиму цибулю: найкращі дні у жовтні і листопаді

Озима цибуля – чудове рішення для тих, хто хоче скоротити весняні клопоти на городі ще й отримати урожай раніше. А підзимова посадка овочу може виявитись справою дійсно нескладною, якщо дотриматись кількох правил.

Головний фокус тут у тому, щоб вгадати з моментом: сіянка має встигнути пустити коріння і зачепитися за землю, але ні в якому разі не вигнати зелені стрілки до перших морозів. І деякі городники, вираховуючи ідеальний момент, звіряються з місячним календарем. Які дати для посіву озимої цибулі будуть вдалими до кінця осені, розповіло видання VSN. А також дало кілька порад, як зробити все правильно.

Жовтневі дні для посадки

Деякі городники вважають, що під час вибору моменту для посадки озимої цибулі важливо враховувати фазі Місяця. У жовтні вони розподіляться так:

до 9 жовтня – Місяць спадає;

– Місяць спадає; 10 жовтня – молодик;

– молодик; 11-25 жовтня – Місяць зростає (18 жовтня – перша чверть);

– Місяць зростає (18 жовтня – перша чверть); 26 жовтня – повня;

– повня; 27-31 жовтня – Місяць спадає.

Згідно з традиційними порадами місячного календаря, для роботи з озимою цибулею найкраще підходять періоди до 9 числа, а також останні дні місяця – з 27 по 31 жовтня. Тобто у періоди спадного Місяця. Сам день повні (26 жовтня) зазвичай вважається невдалим для будь-яких посадок.

Однак сліпо слідувати календарю не варто. Якщо жовтень видався аномально теплим, поспішати із закладанням сіянки в землю не слід: цибуля має встигнути сформувати кореневу систему, але не повинна активно нарощувати зелене перо перед зимою.

Правильно посіяна восени циб... Джерело: Unsplash Розгорнути

Листопадові орієнтири

Останній місяць осені принесе такі зміни місячних фаз:

1 листопада – остання чверть;

– остання чверть; 1-8 листопада – Місяць спадає;

– Місяць спадає; 9 листопада – молодик;

– молодик; 10-23 листопада – Місяць зростає (17 листопада – перша чверть);

– Місяць зростає (17 листопада – перша чверть); 24 листопада – повня;

– повня; 25-30 листопада – Місяць спадає.

За місячним календарем для посадки цибулі можна орієнтуватися на 1-8 та 25-30 листопада. А от 9 листопада (молодик) та 24 листопада (повня) посадкові роботи традиційно відкладають.

Проте в листопаді ще важливіше стежити за погодою. Якщо ґрунт уже промерзає або очікується різке похолодання, відкладати посадку заради певної фази Місяця не варто.

Як обрати правильний момент

Для озимої цибулі важливо, щоб до стабільних морозів залишався час на укорінення. Ось на що варто звернути увагу:

Якщо восени тримається тривале тепло, посадку краще відкласти, аби цибулини не почали активно проростати.

Надто пізня посадка у холодний і промерзлий ґрунт ускладнить укорінення.

Перед посадкою варто підготувати грядку на добре освітленому місці з пухким ґрунтом і без застою води.

Сіянку висаджують у борозенки та засипають землею; за сухої погоди ґрунт злегка зволожують, але не перезволожують.

Що важливіше за фази Місяця

Місячний календар можна використовувати як додатковий орієнтир, якщо ви звикли планувати городні роботи за фазами Місяця. Однак успішна зимівля озимої цибулі значно більше залежить від правильно вибраного терміну посадки, стану ґрунту, сорту та погодних умов.

Тому навіть якщо календар показує сприятливий день, а на вулиці незвично тепло, поспішати з посадкою не потрібно. І навпаки – якщо погода погіршується, не варто чекати конкретної дати з місячного календаря.

Раніше OBOZ.UA розповідав, які трави та овочі можна вирощувати взимку вдома.