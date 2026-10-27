Коли садять озиму цибулю: сприятливі дати у листопаді

Озиму цибулю висаджують восени, щоб до настання морозів вона встигла пустити коріння, але не почала активно рости. Якщо правильно вибрати час, навесні грядка швидше піде в ріст і дасть ранній урожай.

Втім, поспішати з посадкою овочу теж не варто – це може призвести до появи паростків, які постраждають від холоду. Саме тому деякі городники воліють орієнтуватися не лише на погоду та тривалість дня, але і на рекомендації місячного календаря, який підказує сприятливі дні для роботи на грядках. Як поєднати всі чинники правильно, розповіло видання "На пенсії".

Коли наприкінці жовтня садити озиму цибулю

Друга половина жовтня вважається вдалим часом, щоб висаджувати озиму цибулю. У 2026 році фази Місяця у цей період розподіляться так:

25 жовтня – висхідний Місяць;

26 жовтня – повня;

27-31 жовтня – спадний Місяць.

Згідно з традиційними рекомендаціями місячного календаря, коренеплоди та інші овочі, які ростуть під землею, часто радять садити на спадний Місяць. Тому для висаджування озимої цибулі можна розглянути 27, 28, 29, 30 і 31 жовтня.

Однак не варто чекати на певну календарну дату, якщо погодні умови вже сприятливі для посадки. Зазвичай цибулю висаджують за 2-3 тижні до настання стійких морозів. Цього часу достатньо, щоб сіянка вкорінилася, але не встигла піти в активний ріст. Конкретні терміни залежать від клімату регіону та погоди восени.

У висаджуванні озимої цибулі... Джерело: Pexels Розгорнути

Які дні листопада 2026 року обрати для посадки цибулі

Листопад, якщо осінь тепла, теж підходить для висаджування озимої цибулі. В листопаді 2026 року місячні фази припадатимуть на такі дати:

1 листопада – остання чверть;

1-8 листопада – спадний Місяць;

9 листопада – молодик;

10-16 листопада – висхідний Місяць;

17 листопада – перша чверть;

18-23 листопада – висхідний Місяць;

24 листопада – повня;

25-30 листопада – спадний Місяць.

Якщо дотримуватися традиційних рекомендацій місячного календаря, для посадки озимої цибулі можна вибрати періоди з 1 до 8 або з 25 до 30 листопада.

Проте з листопадовою посадкою пов’язано більше ризиків. Якщо земля вже промерзла або синоптики прогнозують сильні морози, висаджувати цибулю може бути запізно. Тому передусім оцініть стан ґрунту й погодні умови, а вже потім звіряйтеся з календарем.

Як правильно посадити цибулю під зиму

Щоб наступного сезону отримати хороший урожай, важливо не лише вчасно висадити сіянку, а й правильно підготувати грядку.

Виберіть сонячну ділянку. Цибуля погано переносить застій води, тому не варто садити її там, де ґрунт надовго залишається мокрим після дощів або танення снігу.

Цибуля погано переносить застій води, тому не варто садити її там, де ґрунт надовго залишається мокрим після дощів або танення снігу. Підготуйте ґрунт. Розпушіть землю, видаліть бур’яни й за потреби внесіть зрілий компост. Свіжий гній безпосередньо перед посадкою використовувати не рекомендується.

Переберіть сіянку. Для посадки залишайте лише сухі, здорові цибулинки без слідів гнилі, плям і механічних пошкоджень. М’які або підозрілі екземпляри краще відразу викинути.

Для посадки залишайте лише сухі, здорові цибулинки без слідів гнилі, плям і механічних пошкоджень. М’які або підозрілі екземпляри краще відразу викинути. Дотримуйтеся потрібної глибини. Зазвичай цибулинки загортають так, щоб над їхніми верхівками було приблизно 2-3 см ґрунту. На легкій землі їх можна садити трохи глибше.

Зазвичай цибулинки загортають так, щоб над їхніми верхівками було приблизно 2-3 см ґрунту. На легкій землі їх можна садити трохи глибше. Залишайте достатньо місця. Залежно від розміру сіянки та того, для чого вирощують цибулю, між цибулинками варто витримувати приблизно 5-8 см, а між рядками – 20-25 см.

Після завершення посадки грядку можна вкрити мульчею із сухого листя, соломи або іншого відповідного матеріалу. Такий захист особливо доречний у регіонах, де взимку випадає мало снігу.

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