Коли найкраще підсіювати газон: поради для новачків

Осіннє підсівання допомагає зробити газон густішим, закрити прогалини та зменшити простір для бур’янів. Найкраще проводити його тоді, коли ґрунт ще теплий, а повітря вже прохолодніше.

Про це радять експерти з догляду за газонами Браян Шонфілд, менеджер Lowe’s, та Крейг Елворті, засновник Lawnbright. За їхніми словами, початок осені створює сприятливі умови для проростання насіння: земля ще добре прогріта, спека вже спадає, а опадів стає більше.

Коли найкраще підсіювати газон

Точний час залежить від клімату та виду трави, однак для газонів із холодостійких трав найкращим періодом вважають кінець літа та початок осені.

Браян Шонфілд пояснює, що теплий ґрунт сприяє швидкому проростанню насіння, тоді як прохолодніше повітря зменшує стрес для молодої трави. Осінні дощі також допомагають підтримувати необхідну вологість.

Крейг Елворті додає, що важливо дати молодій траві достатньо часу для вкорінення до сильних морозів.

Загалом підсівати газон радять приблизно за 2–4 тижні до перших стійких заморозків. Якщо зробити це надто пізно, насіння може не встигнути нормально прорости й сформувати кореневу систему.

Чому осінь підходить найкраще

Осіннє підсівання має кілька переваг. Ґрунт після літа залишається теплим, тому насіння проростає швидше, ніж у холодній землі навесні.

Водночас температура повітря вже нижча, тож молоді паростки менше потерпають від спеки й пересихання.

Ще одна перевага – менша конкуренція з бур’янами. Густіший газон закриває вільний простір і не дає небажаним рослинам легко закріпитися навесні.

Як підготувати газон до підсівання

Перед висіванням нового насіння газон потрібно підготувати. Обидва експерти радять спочатку скосити траву трохи нижче, ніж зазвичай.

Не потрібно зрізати її надто коротко, однак нижча висота допоможе сонячному світлу краще потрапляти до поверхні ґрунту, а старі травинки не затінюватимуть молоді сходи.

Після цього варто граблями прибрати:

суху траву;

опале листя;

рослинні рештки;

надлишок повсті на поверхні ґрунту.

Корисною буде й аерація – проколювання ґрунту спеціальним аератором або іншим інструментом. Це покращує доступ повітря, води та поживних речовин до коріння.

За потреби після аерації можна внести тонкий шар компосту або стартове добриво для газону.

Як правильно підсівати газон

Насамперед потрібно підібрати насіння, яке відповідає клімату та умовам на ділянці. Особливо важливо врахувати освітлення: одні трави добре ростуть на сонці, інші краще витримують затінення.

Насіння слід рівномірно розподілити по газону. На великих площах зручніше користуватися розкидачем, щоб уникнути надто густих або, навпаки, порожніх ділянок.

Після висівання землю потрібно легко пройти граблями, щоб насіння контактувало з вологим ґрунтом.

Як поливати після підсівання

У перші дні після висівання верхній шар ґрунту має залишатися постійно злегка вологим. Краще поливати частіше, але невеликими порціями, щоб не вимивати насіння та не утворювати калюжі.

Такий режим особливо важливий приблизно протягом перших 7–10 днів. Після появи сходів частоту поливу поступово зменшують, але збільшують кількість води за один раз. Це стимулює коріння рости глибше.

Коли можна вперше косити нову траву

Поспішати з першим косінням не варто. Молодій траві потрібно дати час добре вкоренитися та набрати достатню висоту. До цього газон бажано якомога менше витоптувати. Після того як нові сходи зміцніють, можна поступово повертатися до звичайного режиму догляду.

Осіннє підсівання особливо корисне для газонів із залисинами або рідкою травою. Якщо провести його вчасно та забезпечити насінню достатньо вологи, навесні газон буде значно густішим і рівномірнішим.

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