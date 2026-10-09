Блог | Коли мешканців Донбасу вбиває Росія, росіяни різко перестають йому співчувати

Російська армія вбила у Краматорську 35 людей. 30 лише одним ударом по пасажирських автобусах, ще 5 іншими обстрілами. І нікому в Росії до цього немає діла. Жодної реакції. Немає ні обурень, ні жалю, ні скорботи. Ні сюжетів на телебаченні, ні постів у Z-блогерів, ні коментарів Путіна чи Пєскова.

Ці загиблі люди – російськомовні жителі Донбасу. Ті самі, яких Путін обіцяв захищати, заради безпеки яких, за його ж власними словами, розпочав "СВО". І ось, через 5 років, "СВО" сягає апогею – Росія бомбить у Краматорську громадський транспорт, вбиває десятки випадкових людей, і ніхто в Росії цього навіть не помічає.

Причому, з точки зору самої Росії, Краматорськ – це російське місто, яке Кремль включив до своєї конституції. Мешканці цього міста у розумінні Путіна – росіяни. І ось виходить, що армія РФ скоїла масове вбивство цих росіян, але в Росії на це всім начхати.

У 2014 році, коли війна тільки починалася, і бойові дії якраз точилися в районі Слов'янська та Краматорська, російські ЗМІ були переповнені обуренням та гнівом. Кричали, що йде "каральна операція", що "хунта вбиває мешканців Донбасу". Багато росіян тоді справді переймалися цією пропагандою, дуже переживали та співчували мешканцям Донбасу, і це ще можна було зрозуміти.

Але як зрозуміти те, що відбувається зараз? Коли буквально ті ж люди, які в 2014 били себе в груди і кричали, що вони не можуть дивитися на страждання Донбасу, взагалі не помічають вбивства 35 людей. Коли ті, хто звинувачував Україну в обстрілах мирного населення Слов'янська та Краматорська, вітають дії Путіна, який обстрілює населення цих міст із значно більшою жорстокістю?

Я звичайно знав, що пропаганда може збуджувати та розпалювати почуття. Але я не думав, що пропаганда вміє також цілком вимикати почуття. Виявилося – вміє… Виявилося цілком можливим переконати цілий народ, що залежно від ситуації одних і тих самих людей можна або жаліти, або не жаліти. У 2014 загиблі від обстрілів жителі Краматорська чи Слов'янська у розумінні російських патріотів були варті співчуття. А у 2026 році вони не варті навіть згадки.

Я спеціально почитав сьогодні канали Азарова, Царьова, інших колаборантів, які у 2014 році звинувачували українську владу у жорстокості щодо Донбасу. У них сьогодні немає жодної згадки про масове вбивство мешканців Краматорська. Хіба це мешканці якогось іншого Донбасу загинули? Та ні, того самого, який вони підтримували у 2014 році. Просто виявилося, що коли його мешканців вбиває Росія, всі ці захисники Донбасу якось різко перестають йому співчувати…