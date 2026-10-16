Коли Геловін 2026: чи міняється дата моторошного свята

Щороку наприкінці жовтня вулиці, магазини та оселі прикрашають гарбузами, павутинням і моторошними фігурками. Люди перевдягаються у відьом, привидів та інших фантастичних персонажів, влаштовують вечірки й пригощають одне одного солодощами.

Усе це – традиції Геловіну, який давно став популярним далеко за межами країн свого походження. OBOZ.UA розповідає, на яку дату припадає Геловін у 2026 році та як виникло це незвичайне свято.

Якого числа буде Геловін у 2026 році

Геловін має незмінну дату – 31 жовтня. У 2026 році це субота, тому охочі відзначити свято зможуть влаштувати тематичні розваги у вихідний день.

Геловін щороку відзначають напередодні Дня всіх святих, який у західній християнській традиції припадає на 1 листопада.

Давні вірування, з яких почалася історія Геловіну

Коріння свята сягає давніх часів. Одним із його історичних попередників вважають Самайн – кельтське свято, пов'язане із завершенням збору врожаю та переходом від теплої пори року до холодної.

У кельтських віруваннях цей період мав особливе значення. Люди уявляли, що межа між світом живих і потойбіччям стає тоншою, а духи можуть наближатися до людських осель.

Із цією порою року пов'язували різноманітні обряди та народні перекази. Водночас дослідники наголошують, що сучасний Геловін не можна вважати прямим відтворенням стародавнього Самайну. За багато століть звичаї неодноразово змінювалися, а частина уявлень про давні традиції ґрунтується на пізніших свідченнях.

Чому свято називається Геловін

Свою сучасну назву Геловін отримав завдяки християнському календарю. У західній церковній традиції 1 листопада відзначають День усіх святих, а вечір 31 жовтня називали All Hallows' Eve.

У перекладі це означає "вечір напередодні Дня всіх святих". Згодом довга англійська назва скоротилася до Halloween.

Так упродовж століть переплелися народні звичаї, давні сезонні вірування та християнські традиції. Саме це поєднання значною мірою сформувало свято, яке ми знаємо сьогодні.

Як гарбузи та костюми стали символами Геловіну

Значний вплив на сучасне святкування мали переселенці з Європи, насамперед з Ірландії. У XIX столітті вони привезли до Сполучених Штатів свої звичаї, легенди та святкові обряди.

Зокрема, традиція виготовляти ліхтарі з вирізаними обличчями існувала ще до появи звичних нам гарбузових прикрас. В Ірландії для цього використовували ріпу та інші коренеплоди. В Америці їх поступово замінили гарбузами, які було легше обробляти.

Протягом XX століття Геловін дедалі більше набував розважального характеру. Особливо популярним став звичай, коли діти в костюмах ходять від будинку до будинку та просять солодощі, промовляючи trick or treat.

Завдяки кіно, телебаченню та масовій культурі американські традиції поширилися світом. Сьогодні Геловін асоціюється не лише з містичними історіями, а й із можливістю проявити фантазію, прикрасити оселю та весело провести час із друзями.

В Україні Геловін також набув популярності, особливо серед молоді. Хоча він не належить до офіційних державних свят, наприкінці жовтня часто організовують костюмовані вечірки, тематичні заходи та розваги для дітей.

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