Коли День святої Катерини: вже не в грудні

Великомученицю Катерину вважають покровителькою дівчат, щасливого шлюбу та родинного добробуту. У народі це свято називали днем дівочої долі, адже саме тоді незаміжні дівчата намагалися дізнатися про своє майбутнє та просили святу допомогти знайти кохання.

Однак після календарної реформи День святої Катерини більше не припадає на грудень для більшості українських вірян. OBOZ.UA розповідає, коли відзначатимуть свято у 2026 році, які традиції з ним пов'язані та що цього дня заведено робити.

Коли День святої Катерини у 2026 році

За новим церковним календарем День святої Катерини відзначають 24 листопада. У 2026 році ця дата припадає на вівторок. Раніше українці вшановували великомученицю 7 грудня, однак після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новий стиль дата змістилася на 13 днів.

Церковний зміст залишається незмінним – віряни згадують святу Катерину Олександрійську, яка стала символом мудрості, мужності та відданості християнській вірі.

Хто така свята Катерина Олександрійська

За церковними переказами, Катерина жила наприкінці III – на початку IV століття в єгипетській Александрії. Вона походила із заможної родини, здобула добру освіту та з юних років цікавилася філософією, літературою й науками. Особливо її шанують за мудрість і непохитність переконань, які вона зберегла навіть перед загрозою смерті.

Згідно з християнським житієм, після прийняття християнства Катерина відкрито виступила проти переслідування вірян і відмовилася поклонятися язичницьким богам. Її намагалися переконати зректися віри, проте вона залишилася непохитною. За переказами, дівчину піддали тортурам, а згодом стратили.

Свята Катерина стала одним із найвідоміших образів християнського мучеництва. На іконах її часто зображують із хрестом, книгою або колесом, яке символізує знаряддя тортур. Водночас історики зазначають, що чимало подробиць її життя відомі саме з пізніших релігійних переказів.

Традиції на День святої Катерини

В українській народній культурі свято Катерини було тісно пов'язане з уявленнями про щасливу долю та майбутнє подружнє життя. Насамперед цього дня незаміжні дівчата молилися про доброго чоловіка, взаємне кохання та сімейне благополуччя.

Віряни відвідували церкву, запалювали свічки та зверталися до великомучениці з молитвами. Святу також просили про мудрість, терпіння та допомогу в складних життєвих обставинах. Особливо шанували Катерину жінки, які прагнули створити сім'ю.

У деяких українських селах цього дня влаштовували дівочі посиденьки. Молодь збиралася разом, співала пісень, готувала частування та виконувала обряди, пов'язані з пошуками своєї долі. Такі звичаї належать передусім до народної культури, а не до церковних обрядів.

Що не можна робити на День святої Катерини

Із Катерининим днем пов'язано чимало народних заборон, які передавалися від покоління до покоління. Зокрема, вважалося, що цього дня небажано сваритися, ображати близьких, лихословити та бажати комусь зла. Натомість радили присвятити час молитві, добрим справам і спілкуванню з родиною.

За деякими повір'ями, на Катерини також уникали важкої фізичної праці, шиття та інших видів рукоділля. В окремих місцевостях існували перестороги щодо розпалювання вогню або початку великих справ. Однак ці обмеження є народними забобонами, а не обов'язковими церковними правилами.

Варто також пам'ятати, що День святої Катерини припадає на період Різдвяного посту. Тому віряни, які його дотримуються, враховують відповідні правила харчування та духовної підготовки до Різдва.

Головне значення свята полягає не у ворожіннях чи заборонах, а у вшануванні пам'яті великомучениці Катерини. Її образ нагадує про важливість віри, мудрості, стійкості та вірності власним переконанням.

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