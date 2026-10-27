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Коли День святого Миколая: точна дата у 2026 році

Аліна Мілсент

День святого Миколая коли у...

Джерело: Створено за допомогою ШІ

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День святого Миколая – одне з найулюбленіших зимових свят українців, на яке з особливим нетерпінням чекають діти. Цього дня малеча традиційно отримує солодощі та подарунки, а дорослі намагаються подарувати близьким трохи радості й тепла.

Після переходу українських церков на новий календар дата свята змінилася, тому в деяких родинах досі виникає плутанина. Як нагадує OBOZ.UA, у 2026 році святого Миколая вшановуватимуть на початку грудня.

Коли святкують День святого Миколая 2026 року

У 2026 році День святого Миколая припадає на неділю, 6 грудня. Саме ця дата зазначена в новоюліанському церковному календарі, яким користуються Православна церква України та Українська греко-католицька церква.

За звичаєм, подарунки дітям готують увечері 5 грудня, щоб наступного ранку вони знайшли приємні сюрпризи під подушкою.

Раніше свято відзначали 19 грудня. Однак після календарної реформи, яка набула чинності 1 вересня 2023 року, більшість нерухомих церковних свят почали відзначати на 13 днів раніше.

Хто такий святий Миколай

Миколай Чудотворець, відомий також як Миколай Мирлікійський, – християнський святий, який жив у III–IV століттях. Він був єпископом міста Міри в Лікії, що розташовувалося на території сучасної Туреччини.

З його ім'ям пов'язано чимало переказів про милосердя, щедрість і допомогу нужденним. За легендами, Миколай підтримував бідні родини, допомагав знедоленим і нерідко робив добрі справи потайки, не прагнучи отримати винагороду чи подяку.

Одна з найвідоміших історій розповідає про трьох дівчат, батько яких не мав грошей на посаг. Дізнавшись про скрутне становище родини, Миколай таємно передав їй золото, завдяки чому дівчата змогли уникнути злиднів.

Саме з подібними переказами пов'язують традицію непомітно залишати подарунки, яка згодом стала невіддільною частиною свята.

У християнстві святого Миколая вважають покровителем дітей, мандрівників, моряків та людей, які потребують допомоги.

Традиції Дня святого Миколая в Україні

Найвідоміший звичай цього свята – залишати дітям подарунки вночі, поки вони сплять. Зранку 6 грудня малеча знаходить під подушками солодощі, іграшки, книжки або інші омріяні речі.

Особливо популярними є миколайчики – традиційне святкове печиво, яке часто випікають у формі зірочок, янголів чи інших різдвяних символів. Його прикрашають глазур'ю та дарують дітям і близьким.

Ще одна давня традиція – писати листи святому Миколаю. Діти розповідають про свої бажання, згадують добрі вчинки та просять здійснити найзаповітніші мрії. Для багатьох сімей підготовка таких листів стає особливим передсвятковим ритуалом.

У школах, дитячих садках та культурних закладах до свята влаштовують тематичні вистави, творчі заняття й зустрічі зі святим Миколаєм. Діти вивчають вірші, виготовляють прикраси та знайомляться з українськими святковими звичаями.

Важливою складовою цього дня залишається благодійність. Напередодні свята українці організовують збори подарунків для дітей із малозабезпечених родин, підтримують сиротинці та допомагають людям, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Головна ідея Дня святого Миколая – не дорогі подарунки, а щирість, доброта й турбота про інших. Саме тому свято має особливе значення не лише для дітей, а й для дорослих, нагадуючи, що навіть невеликий добрий вчинок може принести комусь велику радість.

OBOZ.UA писав раніше про поради священника щодо посту та їжі на Різдвяний піст.

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