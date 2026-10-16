Кого не мобілізують в Україні з 1 листопада: перелік категорій

В Україні до 31 жовтня 2026 року продовжили воєнний стан і загальну мобілізацію. Разом з тим чинні підстави для звільнення від мобілізації залишилися незмінними.

Зокрема, призову не підлягають чоловіки віком до 25 років і старші за 60 років, а громадяни після 60 років можуть проходити військову службу лише добровільно. Детальніше про те, кого не мобілізують з 1 листопада, розповідає OBOZ.UA.

Кого не мобілізують у листопаді

Порядок мобілізації в Україні визначає Закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Зокрема, стаття 23 передбачає перелік громадян, які мають право на відстрочення або не підлягають призову з огляду на стан здоров’я, сімейні обставини, навчання чи професійну діяльність.

До таких категорій належать:

– люди, непридатні до військової служби за станом здоров’я – повністю або тимчасово, відповідно до висновку військово-лікарської комісії та вимог наказу Міноборони № 402;

– особи з інвалідністю I, II або III групи;

– чоловіки віком до 25 років, які не перебувають на військовому обліку;

– батьки трьох і більше дітей віком до 18 років, якщо вони перебувають на утриманні;

– одинокі матері й батьки, які самостійно виховують дитину;

– батьки та опікуни дітей з інвалідністю або тяжкими захворюваннями;

– опікуни дітей, позбавлених батьківського піклування;

– люди, які постійно доглядають за тяжкохворими членами сім’ї, чоловіком або дружиною, батьками чи особами з інвалідністю I–II групи;

– студенти денної та дуальної форм навчання, аспіранти й докторанти, а також викладачі та науковці, які мають належно оформлену відстрочку;

– працівники критично важливих підприємств, оборонної промисловості та стратегічних об’єктів, якщо їм офіційно надано бронювання;

– окремі категорії держслужбовців і судді, для яких передбачені відповідні законодавчі гарантії;

– громадяни, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій;

– звільнені з полону військовослужбовці та інші військовозобов’язані;

– військовозобов’язані жінки, яких не призивають під час загальної мобілізації.

Кому можуть надати відстрочку або виключити з військового обліку

Варто заначити, що право на відстрочку залежить від конкретних обставин і підтверджувальних документів. Тому належність до певної категорії варто перевіряти з урахуванням чинної редакції законодавства.

Наказ Міноборони № 402 визначає перелік захворювань, які можуть бути підставою для звільнення від військової служби. Також варто пам'ятати, що ВЛК оцінює не лише діагноз, а й тяжкість хвороби та її вплив на здатність виконувати військові обов’язки.

Серед таких станів:

– тяжкі серцево-судинні;

– онкологічні захворювання;

– серйозні психічні розлади;

– повна втрата зору або слуху;

– значні ураження нервової системи чи опорно-рухового апарату.

Рішення ухвалюють індивідуально за результатами огляду й медичними документами.

Згідно зі статтею 37 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", з військового обліку виключають осіб, які:

– визнані непридатними до служби;

– досягли 60 років;

– втратили громадянство України;

– оголошені судом померлими або визнані безвісно відсутніми.

Мобілізація чоловіків 60+

Чоловіки віком від 60 років можуть долучитися до Збройних сил України лише за власним бажанням, уклавши контракт. Їм передбачені виключно небойові посади, а для проходження служби необхідно отримати письмову згоду командира військової частини, до якої вони планують вступити.

Як писав OBOZ.UA, в Україні ухвалили закон, який передбачає збереження грошового забезпечення військових протягом усього періоду стаціонарного лікування та реабілітації, зокрема й за кордоном. Документ скасовує попереднє обмеження у 12 місяців, водночас проходження медичних оглядів залишається обов'язковим.