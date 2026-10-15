Кого мобілізують з 1 листопада, а хто може отримати відстрочку: перелік категорій

У листопаді 2026 року процес мобілізації в Україні й надалі базуватиметься на таких ключових критеріях: вік військовозобов’язаного, його військово-облікова спеціальність, наявність бойового досвіду та законних підстав для відстрочки. Чоловіки, які оформили відстрочку в установленому порядку, не підлягають примусовому призову.

Призов здійснюється на підставі мобілізаційних завдань та розпоряджень Генерального штабу ЗСУ, які надходять до ТЦК та СП. OBOZ.UA з’ясовував, кого мобілізуватимуть з 1 листопада, а хто може отримати відстрочку.

Кого призвуть у першу чергу

Документи Генштабу ЗСУ визначають необхідну кількість призовників, пріоритетний вік та необхідні спеціальності для доукомплектування підрозділів. Оскільки такі розпорядження не є публічними, визначити точний перелік першочергових категорій неможливо.

На практиці чоловіків віком від 55 років призивають значно рідше. Зазвичай їх направляють до підрозділів забезпечення, наприклад, як логістів або водіїв.

Чоловіків старше 50 років можуть призначити й на бойові посади, адже закон цього не забороняє. Насамперед у цьому віці мобілізують тих, хто має бойовий досвід або дефіцитну спеціальність (інженери, медики, фахівці з ремонту техніки).

Граничний вік мобілізації

Законодавство чітко розмежовує граничний вік перебування на військовій службі залежно від звання та категорії:

До 60 років – рядовий, сержантський склад, а також молодші та старші офіцери (чоловіки віком 59 років все ще підлягають призову).

До 65 років – вищий офіцерський склад (генерали, бригадні генерали, генерал-майори, генерал-лейтенанти).

Після досягнення граничного віку громадяни не підлягають призову під час мобілізації.

Хто має право на відстрочку

Право на відстрочку від призову регулюється статтею 23 Закону України № 3543. Для її отримання недостатньо мати підставу. Її необхідно офіційно оформити та підтвердити документально.

Відстрочка надається таким категоріям:

Особам з інвалідністю – незалежно від групи (як правило, на 6 або 12 місяців).

Звільненим із полону – громадянам, які перебували в російському полоні або були позбавлені свободи внаслідок агресії РФ.

Багатодітним батькам – які мають трьох і більше неповнолітніх дітей (за умови відсутності заборгованості з аліментів).

Батькам-одинакам – які самостійно виховують неповнолітніх дітей.

Усиновителям – опікунам дітей-сиріт за наявності законних підстав.

Батькам дітей з інвалідністю або важкими захворюваннями.

Тим, хто доглядає за родичами – під час догляду за тяжкохворими родичами або особами з інвалідністю, якщо відсутні інші працездатні близькі.

Тим, хто доглядає за батьками дружини – якщо сама дружина не може здійснювати догляд і немає інших близьких родичів.

Родичам загиблих або зниклих безвісти – якщо близькі родичі загинули або зникли безвісти під час військової служби.

Студентам – які навчаються за денною формою навчання та здобувають першу вищу освіту.

Педагогам і викладачам – які працюють у навчальних закладах не менше ніж на 0,75 ставки.

Мобілізація в Україні. Джерело: Міністерство оборони України

Нагадаємо, Приморський районний суд Одеси виніс вирок дев’ятьом співробітникам районного ТЦК та СП, причетним до знущань над українцями. Їх звинуватили в незаконному утриманні громадян та застосуванні насильства під час мобілізаційних заходів.

Раніше повідомлялося, що в Україну найбільше скарг на порушення під час мобілізації надходить із Дніпропетровської, Одеської, Львівської та Закарпатської областей. Ці регіони вже не перший рік залишаються серед лідерів за кількістю звернень.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше українські правоохоронці викрили посадових осіб територіальних центрів комплектування (ТЦК), військово-медичних комісій (ВМК) та військових, причетних до схем незаконного бронювання та виключення військовозобов’язаних з обліку. У результаті деякі керівники ТЦК, не маючи жодних заощаджень, за рік ставали гривневими мільйонерами.