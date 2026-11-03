Клініка не працює, "швидку" продали: що відомо про жінку, яка поширила інформацію про "незаконне" утримання військових під Києвом

Жінка, яка назвалася власницею медичного закладу, заявила сьогодні про нібито незаконне утримання поранених військових. Однак журналісти з'ясували, що клініка припинила роботу ще у 2023 році, а автомобіль швидкої допомоги, який прибув на місце події, продали у 2024-му. Йдеться про Валентину Молоду, яка має стосунок до кількох громадських організацій та медичних компаній.

Начальник управління превентивної діяльності ГУНП у Київській області Борис Бреус розповів журналістам "Слідства.Інфо", що саме ця жінка викликала поліцію до приватного будинку в Петропавлівській Борщагівці. За словами правоохоронця, вона почала поширювати інформацію про людей, яких нібито незаконно позбавили волі та яким терміново потрібна медична допомога.

Валентина Молода першою поши... Джерело: Скриншот tiktok.com/@lilitgle9y9 Розгорнути

Що з'ясували журналісти

За інформацією "Слідства.Інфо", жінка представилася Валентиною та заявила, що в будівлі понад 37 днів утримують чоловіка, який переніс операцію. Загалом, за її словами, там перебували четверо поранених. Швидку допомогу нібито викликали родичі людей, які перебували в будинку.

Однак журналісти перевірили інформацію про клініку "Мед-престиж". За даними YouControl, товариство з обмеженою відповідальністю зареєстрували в лютому 2012 року в Миколаєві. Його власником є громадянин Ізраїлю Михайло Фурман, який раніше мав російське громадянство, але після початку повномасштабної війни від нього відмовився.

У розмові зі "Слідством.Інфо" Фурман підтвердив, що клініка припинила діяльність ще у 2023 році. Водночас юридично компанію не закрили.

За його словами, підприємство мало п'ять автомобілів швидкої допомоги. Одну машину передали миколаївським військовим, а решту чотири продали. Автомобіль, який з'явився біля будинку в Петропавлівській Борщагівці, був останнім у цьому списку. Його продали у 2024 році.

"Умови продажу були такі, що вони знімуть всі наші "мед-престижівські" логотипи. Вони не мають права їздити з моєю торговою маркою. І представлятися власницею вона теж не має права", – заявив Фурман.

49-річна Валентина Молода. Джерело: Скриншот tiktok.com

Хто така Валентина

"Слідство.Інфо" встановило, що жінка, яка назвалася власницею "Мед-престиж", – 49-річна Валентина Молода. Згідно з інформацією на її сторінці в Instagram, вона пов'язана з клінікою пластичної та естетичної хірургії "Молода-Я".

За інформацією джерел OBOZ.UA, Молода також очолює та заснувала низку громадських організацій і компаній. Зокрема, йдеться про такі структури:

ГО "Всеукраїнський альянс соціально-патріотичних проєктів та національного розвитку "Пліч-о-пліч"";

Святошинську районну в Києві федерацію "Дзюдо та єдиноборств";

ГО "Міжнародна асоціація лікарів-ін'єкціоністів у галузі естетичної медицини";

ТОВ "Клініка "МОЛОДА-Я"".

Також, за інформацією джерел видання, жінка позиціонує себе як журналістка-розслідувачка.

Жінка позиціонує себе як жур... Джерело: Скриншот Telegram Розгорнути

Також в соцмережах повідомляють, що жінка, яка одягла форму медикині, місяць тому виходила на так звану акцію протесту "за мирну угоду з росією", яку хотіли організувати в багатьох містах України.

Судові справи

"Слідство.Інфо" також звернуло увагу на судову історію Валентини Молодої. Зокрема, у 2020 році щодо неї зареєстрували кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України – умисне легке тілесне ушкодження.

За інформацією журналістів, у цій справі жінка перебувала в розшуку. У червні 2026 року її звільнили від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності.

Крім того, у 2020 році Молода мала заборгованість перед АТ "ДЕЛЬТА БАНК" на суму понад 112 тис. грн.

У реєстрі судових рішень також є матеріали щодо інших інцидентів за її участю. Зокрема, йдеться про керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння, ДТП у Східниці та залишення місця аварії.

Окремо згадується інцидент, який стався 12 червня 2022 року в одному з готелів Львівської області. За матеріалами справи, жінка нецензурно висловлювалася на адресу працівників закладу та чіплялася до них. Слідство розцінювало ці дії як порушення громадського спокою та порядку.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що сьогодні 2 листопада у селі Петропавлівська Борщагівка на Київщині нібито озброєні люди утримували близько 40 осіб у підвалі приватного будинку, а одна людина померла. Пізніше правоохоронці спростували інформацію про незаконне утримування людей і загибель громадянина та пояснили ситуацію.