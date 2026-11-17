Хто першим іде на примирення: астрологиня Тетяна Михайленко назвала 4 знаки зодіаку, які не люблять затяжних сварок

В астрологічних описах Терези, Риби, Раки та Близнюки належать до знаків, яким важко довго залишатися в сварці. Їхнє прагнення відновити контакт пояснюють по-різному: потребою в гармонії, чуйністю до чужих переживань, прив’язаністю до близьких або бажанням знову спілкуватися.

Про те, як ці знаки зодіаку зазвичай описують у питаннях примирення, розповіла астрологиня Тетяна Михайленко OBOZ.UA.

"У кожного з них свій спосіб зробити перший крок – від пошуку компромісу до простого повідомлення після мовчання", – зазначила астрологиня.

Терези: шукають рішення, яке влаштує обох

В астрології Терезам приписують прагнення до рівноваги та вміння дивитися на ситуацію з різних боків. Після сварки вони схильні повертатися до розмови, щоб почути аргументи іншої людини й пояснити свої. Тривале напруження їх втомлює, особливо коли суперечка порушує звичну атмосферу у стосунках.

"Їхній шлях до примирення – спокійний тон і пропозиція домовитися. Терези можуть визнати, що були надто різкими, або запитати, яке рішення буде прийнятним для обох. Водночас прагнення нікого не образити іноді заважає їм одразу сказати, що саме їх зачепило", – пояснила астрологиня.

Риби: намагаються зрозуміти почуття інших

Риб пов’язують зі співпереживанням і чутливістю до настрою близьких. У такому астрологічному портреті після конфлікту вони зосереджуються на емоційному боці

"Чи боляче іншій людині, чи залишилося між ними тепло, чи можна повернути довіру. Саме це спонукає їх першими порушити мовчання", – зазначила фахівчиня.

Примирення з боку Риб часто починається з м’якого повідомлення, вибачення або готовності вислухати без заперечень. Їм приписують здатність прощати й не вимагати докладного розбору кожної репліки. Складніше їм буває прямо назвати свою образу, особливо якщо вони бояться нової сварки.

Раки: повертають відчуття близькості через турботу

Для Раків в астрологічних характеристиках особливе значення мають емоційна безпека та зв’язок із близькими. Вони можуть гостро переживати сварку й спочатку замкнутися в собі. Однак дистанція з важливою для них людиною спонукає їх шукати можливість зблизитися, навіть коли говорити про почуття ще важко.

"Перший крок Рака в таких описах нерідко має буденний вигляд: запитати про самопочуття, запропонувати допомогу або приготувати щось для близької людини. Через звичну турботу він показує готовність до контакту. Для відвертої розмови йому потрібне відчуття, що його переживання вислухають уважно", – розповіла астрологиня.

Близнюки: відновлюють діалог і знімають напруження

Близнюків традиційно пов’язують із товариськістю та гнучкістю. Затяжне мовчання позбавляє їх звичного обміну думками, тому вони схильні самі написати або заговорити.

"Їхній спосіб владнати конфлікт – повернути можливість розмовляти без постійного очікування нової сварки", – уточнила астрологиня.

Вони можуть почати з нейтральної теми, доречного жарту чи короткого запитання, а потім перейти до причини непорозуміння. Близнюкам приписують готовність переглянути свою позицію, якщо вони почули переконливе пояснення. Водночас їхнє бажання якнайшвидше змінити настрій розмови іноді випереджає готовність співрозмовника відпустити образу.

Думки астрологів, тарологів, екстрасенсів, нумерологів та езотериків не мають наукового обґрунтування й не є надійною основою для ухвалення рішень. Редакція OBOZ.UA не несе відповідальності за прогнози й залишає за читачами право вибору: вірити у передбачення чи ні.

Підписуйтеся на канали OBOZ.UA у Telegram та Viber, щоб бути в курсі останніх подій