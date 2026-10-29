Хто може втратити відстрочку від мобілізації з 1 листопада: названо всі категорії

Військовозобов’язані українці можуть втратити відстрочку від мобілізації, якщо зникають підстави для її надання або продовження. Це стосується, зокрема, багатодітних батьків із боргами за аліментами, студентів, чоловіків з інвалідністю та тих, хто доглядає за хворими родичами.

У деяких випадках відстрочку скасовують автоматично, якщо система не знаходить підтвердження права на звільнення від призову. OBOZ.UA розповідає, за яких обставин це може статися.

Багатодітні батьки, які мають борги за аліментами

Відстрочку можуть втратити багатодітні батьки, які не сплачують аліменти та мають заборгованість за три місяці. Законодавство передбачає можливість скасування або непродовження звільнення від мобілізації, якщо борг зі сплати аліментів перевищує суму платежів за три місяці.

Якщо старша дитина досягла 18 років

Ще однією підставою для втрати відстрочки є досягнення старшою дитиною повноліття. У такому разі звільнення від призову анулюють, а відповідна відмітка зникає з електронного військово-облікового документа в застосунку "Резерв+".

Чоловіки з інвалідністю, які не пройшли повторний огляд

Відстрочку можуть втратити чоловіки з інвалідністю, які вчасно не пройшли повторний огляд. Це не стосується людей, яким інвалідність встановили довічно.

Право на відстрочку діє, доки залишається чинним висновок про інвалідність. Медики визначають дату повторного огляду, за результатами якого статус можуть продовжити. Якщо людина не з’являється на огляд, вона може втратити право на відстрочку.

Студенти, які змінили форму навчання або взяли академвідпустку

Відстрочку можуть скасувати здобувачам професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти, якщо вони переходять із денної або дуальної форми навчання на заочну.

Також право на відстрочку втрачають студенти, які оформили академічну відпустку.

Ті, хто доглядає за хворими родичами

Окрема категорія – військовозобов’язані, які доглядають за хворими дружиною або чоловіком, дитиною, власними батьками чи батьками дружини або чоловіка.

Підстави для відстрочки можуть зникнути, якщо дитина з інвалідністю досягла 18 років або якщо захворювання, через яке вона потребувала догляду, більше немає.

Необхідність догляду підтверджується висновком лікарської консультативної комісії за формою №080-4/о. Документ видають на рік, тому його потрібно своєчасно продовжувати, якщо потреба в догляді зберігається. Якщо строк дії висновку закінчився або людина більше не потребує догляду, підстави для відстрочки можуть зникнути.

Чому відстрочка може зникнути автоматично

Система періодично перевіряє, чи зберігаються підстави для відстрочки. Якщо підтвердження немає, звільнення від мобілізації можуть скасувати, і воно зникне з електронного військово-облікового документа в застосунку "Резерв+".

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні готують пропозиції щодо посилення відповідальності за ухилення від мобілізації та самовільне залишення військової частини, серед можливих заходів – арешт рахунків, обмеження водійських прав і розширення розшукових повноважень поліції. Однак ці нові правила ще не ухвалені й не діють, Міністерство оборони має підготувати пропозиції, які повинна розглянути Верховна Рада.