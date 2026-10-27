"Хорт. Перший характерник": у Львові презентували інклюзивні видання фентезі-бестселера

Цими вихідними у Львові відбулася особлива культурно-соціальна подія Всесвіту "Хроніки Сили" – "Тихе читання". Творці Всесвіту Ольга Навроцька та Алан Бадоєв спільно з генеральними партнерами проєкту – Ощадбанком і Mastercard – у межах програми "Моя безбар’єрність" презентували два інклюзивні формати фентезі-бестселера "Хорт. Перший характерник": аудіокнигу та видання шрифтом Брайля.

У Львові презентували інклюз... Джерело: пресслужба Розгорнути

Презентація відбулася у львівській Сенсотеці – першому в Україні інклюзивному просторі неформальної освіти. Подія об’єднала навколо важливої теми рівного доступу до української культури, яка продовжує розвиватися навіть в умовах повномасштабної війни.

У Львові презентували інклюз... Джерело: пресслужба Розгорнути

Ініціатива покликана відкрити історію Хорта ще ширшій аудиторії та привернути увагу до необхідності створення доступного культурного середовища для людей із порушеннями зору. Після презентації примірники книги шрифтом Брайля будуть передані бібліотекам і спеціалізованим закладам у різних містах України, щоб якомога більше читачів змогли познайомитися зі світом українського фентезі.

"Коли роман "Хорт. Перший характерник" став бестселером і ми побачили, наскільки ця історія відгукується і дорослим, і дітям, у нашої команди з’явилася велика мрія – зробити її доступною для якомога більшої кількості людей.

У Львові презентували інклюз... Джерело: пресслужба Розгорнути

Ми створюємо цей Всесвіт у реаліях війни й усвідомлюємо, що сьогодні дедалі більше людей повністю або частково втрачають зір. А отже, доступність культури більше не може залишатися питанням, вирішення якого ми відкладаємо на майбутнє. Про це необхідно думати вже сьогодні, знаходити нові можливості для залучення людей з інвалідністю до українського культурного життя, яке, попри всі виклики, продовжує розвиватися.

Для нас принципово важливо, щоб інклюзивність не означала компромісу з якістю. Ми прагнули створити не просто доступний формат, а повноцінний культурний продукт, який дозволить кожному відчути атмосферу та магію нашого Всесвіту", – зазначають творці "Хроніки Сили" Ольга Навроцька та Алан Бадоєв.

До створення аудіоверсії роману долучився український актор кіно та дубляжу Євген Лісничий, голос якого став провідником слухачів у фентезійному світі "Хроніки Сили".

Особливу увагу в межах ініціативи приділили не лише створенню інклюзивних форматів, а й забезпеченню реального доступу до них. Ощадбанк надає своїм клієнтам із порушеннями зору можливість безоплатно прослухати повну версію аудіокниги "Хорт. Перший характерник". Індивідуальні промокоди зі 100% знижкою банк щомісяця надсилатиме через застосунок Ощадбанку.

У Львові презентували інклюз... Джерело: пресслужба Розгорнути

Аудіокнига також доступна для широкої аудиторії. Перший розділ можна безоплатно прослухати на Spotify, а повну версію придбати на офіційному сайті "Хронік Сили".

Проєкт реалізується за підтримки генерального медіапартнера 1+1 media та телеканалу 1+1 Україна.