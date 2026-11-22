Хмарно і мокрий сніг: синоптики дали прогноз погоди на неділю, 22 листопада

У неділю, 22 листопада, у частині регіонів очікується мокрий сніг. Вночі він може пройти на сході, вдень – на заході і півночі держави.

День буде хмарним, а стовпчики термометрів вночі опускатимуться нижче нуля. Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

Прогноз погоди на неділю, 22 листопада

Синоптики зазначають, що день буде хмарним з проясненнями.

Вночі на північному сході країни, вдень у західних та північних областях – невеликий мокрий сніг; на решті території – без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла; на півдні та південному сході країни вночі та вдень 2-8° тепла.

Карта погоди

У Києві та області також буде хмарно з проясненнями.

Прогноз погоди на 22 листопада по території Київщини та м.Києва

Вночі – без істотних опадів, вдень – невеликий мокрий сніг

Вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла;

У Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.

Раніше OBOZ.UA, публікував прогноз погоди в Києві та області на наступні п’ять діб.

Очікуються сніг і морози.