Хлопець покатався на ковзанах по замерзлому високогірному озеру Бребенескул: як відреагували у соцмережах. Відео
Катання на ковзанах на гірському озері.
Джерело: колаж зі скриншотів Threads-відео
Українець показав замерзлий Бребенескул – найвисокогірніше озеро нашої країни, розташоване на висоті 1801 метра над рівнем моря. Він покатався по прозорій кризі на ковзанах в оточенні мальовничих вершин, але деякі глядачі занепокоїлися, чи не нашкодить це Карпатам.
Видовищне відео біолог і мандрівник Назарій Назарук опублікував у Threads. Він розповів, що 15 листопада водойма вже була вкрита кригою.
"Лід абсолютно тонесенький. Там сантиметрів, певно, чотири, не більше. Але достатньо, щоб тримати мою вагу", – повідомив Назарук.
Мандрівник був вражений красою цього місця. "Давно мріяв покататися на ковзанах серед плеса озера Бребенескул. Нарешті впіймав нагоду", – написав він у дописі.
Український біолог взяв у гі...
Джерело: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk
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Краєвиди Бребенескула.
Джерело: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk
Вода Бребенескула замерзла.
Джерело: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk
Підпис до відео.
Джерело: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk
Окремі коментатори запитали, чи не спровокує відео "масового паломництва" туристів із ковзанами до українських гірських озер, чия екосистема є дуже вразливою до зовнішнього впливу.
"Краще такі пости не викладати, коли йдеться про можливе перетворення високогірного озера на каток", – поділився своєю думкою один із користувачів соцмережі.
Реакція користувачів Threads.
Джерело: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk
"Не хочеться бути занудою, але є побоювання, що це може перетворитися у мейнстрім. А взагалі – це небезпечно, крига може тріснути, і наслідків може бути багато і різних", – додала інша користувачка Threads.
Коментарі під відео.
Джерело: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk
Українці поділилися власними...
Джерело: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk
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Коментарі.
Джерело: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk
Думки розділилися, і деякі глядачі визнали, що хотіли б повторити досвід Назарука.
Значна частина коментаторів...
Джерело: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk
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Реакція українців.
Джерело: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk
Деякі інтернет-коментатори запитали у ШІ, чи може бути така розвага небезпечною.
Відповідь від штучного інтелекту.
Джерело: Скриншот Telegram
Обговорення відео в коментарях.
Джерело: Скриншот Telegram
Обговорення відео в коментарях.
Джерело: Скриншот Telegram
Обговорення відео в коментарях.
Джерело: Скриншот Telegram
Як писав OBOZ.UA, нещодавно Тячівська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом до Великобичківської селищної ради через відсутність встановлених меж озера Герешаска на Закарпатті. Правоохоронці вимагають визнати бездіяльність ради протиправною та зобов'язати її організувати необхідні роботи, щоб захистити територію від джипінгу.
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