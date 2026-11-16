Хлопець покатався на ковзанах по замерзлому високогірному озеру Бребенескул: як відреагували у соцмережах. Відео

Українець показав замерзлий Бребенескул – найвисокогірніше озеро нашої країни, розташоване на висоті 1801 метра над рівнем моря. Він покатався по прозорій кризі на ковзанах в оточенні мальовничих вершин, але деякі глядачі занепокоїлися, чи не нашкодить це Карпатам.

Видовищне відео біолог і мандрівник Назарій Назарук опублікував у Threads. Він розповів, що 15 листопада водойма вже була вкрита кригою.

"Лід абсолютно тонесенький. Там сантиметрів, певно, чотири, не більше. Але достатньо, щоб тримати мою вагу", – повідомив Назарук.

Мандрівник був вражений красою цього місця. "Давно мріяв покататися на ковзанах серед плеса озера Бребенескул. Нарешті впіймав нагоду", – написав він у дописі.

Український біолог взяв у гі... Джерело: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk Розгорнути

Краєвиди Бребенескула. Джерело: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk

Вода Бребенескула замерзла. Джерело: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk

Підпис до відео. Джерело: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk

Окремі коментатори запитали, чи не спровокує відео "масового паломництва" туристів із ковзанами до українських гірських озер, чия екосистема є дуже вразливою до зовнішнього впливу.

"Краще такі пости не викладати, коли йдеться про можливе перетворення високогірного озера на каток", – поділився своєю думкою один із користувачів соцмережі.

Реакція користувачів Threads. Джерело: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk

"Не хочеться бути занудою, але є побоювання, що це може перетворитися у мейнстрім. А взагалі – це небезпечно, крига може тріснути, і наслідків може бути багато і різних", – додала інша користувачка Threads.

Коментарі під відео. Джерело: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk

Українці поділилися власними... Джерело: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk Розгорнути

Коментарі. Джерело: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk

Думки розділилися, і деякі глядачі визнали, що хотіли б повторити досвід Назарука.

Значна частина коментаторів... Джерело: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk Розгорнути

Реакція українців. Джерело: Скриншот Threads @nazariy_nazaruk

Деякі інтернет-коментатори запитали у ШІ, чи може бути така розвага небезпечною.

Відповідь від штучного інтелекту. Джерело: Скриншот Telegram

Обговорення відео в коментарях. Джерело: Скриншот Telegram

Обговорення відео в коментарях. Джерело: Скриншот Telegram

Обговорення відео в коментарях. Джерело: Скриншот Telegram

Як писав OBOZ.UA, нещодавно Тячівська окружна прокуратура звернулася до суду з позовом до Великобичківської селищної ради через відсутність встановлених меж озера Герешаска на Закарпатті. Правоохоронці вимагають визнати бездіяльність ради протиправною та зобов'язати її організувати необхідні роботи, щоб захистити територію від джипінгу.