Картопля для пюре може зіпсувати олів’є: як вибрати картоплю, яка не розварюватиметься

Для олів’є найкраще брати картоплю з щільною м’якоттю: шукайте на упаковці позначку "для салатів" або кулінарний тип A чи AB. Такі бульби добре тримають форму після варіння, тому їх легше нарізати рівними кубиками.

Яку картоплю вибрати для салату

Редакція FoodOboz ділиться корисними порадами від кулінарів, яку картоплю вибрати для олів’є, щоб салат не перетворився на кашу.

Що шукати на упаковці картоплі

Якщо виробник вказує кулінарний тип, літера A означає щільну картоплю, яка майже не розварюється. AB – проміжний тип між щільною салатною картоплею та універсальною. Універсальний тип B також підійде, якщо зняти бульби з вогню, щойно вони стануть м’якими всередині.

Якщо літер немає, орієнтуйтеся на словесні позначки: "не розварюється" або "тримає форму". Упаковку з написами "для пюре" або "розсипчаста" краще залишити для гарніру. За кольором шкірки розсипчастість надійно не визначити, тому під час купівлі картоплі на вагу корисніше дізнатися, як вона поводиться під час варіння.

Як зварити бульби, щоб вони залишилися цілими

Виберіть бульби приблизно однакового розміру й варіть їх цілими, у шкірці. Тоді вони зваряться приблизно одночасно: не доведеться залишати дрібні бульби у воді, поки доварюються великі.

Перевірте готовність тонким ножем: він має легко входити до середини бульби. Щойно картопля звариться, злийте воду й розкладіть бульби в один шар на широкій тарілці. Так пара вільно виходитиме, а картопля охолоне швидше, ніж у глибокій каструлі під кришкою.

Картопля для страви. Джерело: Згенеровано ШІ/OBOZ.UA

Як охолодити картоплю перед нарізанням

Коли бульби перестануть парувати, поставте їх у холодильник і дайте охолонути до середини. Не поспішайте нарізати, якщо шкірка вже прохолодна, а м’якоть усередині ще тепла: тепла картопля м’якша й легше мнеться під ножем.

Охолоджені бульби почистьте й наріжте гострим ножем: спочатку скибочками, потім смужками й кубиками. Обережно перемішуйте картоплю з рештою інгредієнтів, піднімаючи їх ложкою з дна миски, щоб не роздавити шматочки.

Картопля для салатів

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