Іван Федоров анонсував зміни в системі закупівель Агентства з відновлення

Агентство відновлення має намір посилити контроль за державними закупівлями, розширити конкуренцію серед підрядників і переглянути підходи до формування вартості будівельних робіт.

Про це повідомив глава відомства Іван Федоров під час брифінгу для журналістів.

За його словами, монополізація ринку створює ризики завищення цін і залежності від окремих підрядників. Тому Агентство планує забезпечити ширший доступ будівельних компаній до державних контрактів.

"Наше завдання – створити рівні умови для будівельних компаній, забезпечити реальну конкуренцію та прозоре використання бюджетних коштів", – зазначив Федоров.

Серед запланованих змін – відновлення повноцінної роботи Центральної закупівельної організації (ЦЗО), створеної за підтримки міжнародних партнерів, і посилення внутрішнього аудиту. Окрему увагу приділять закупівлям за міжнародними стандартами. Водночас в Агентстві розраховують прискорити процедури, які можуть тривати до шести місяців. Також відомство має намір посилити моніторинг ринкових цін на будівельні матеріали, логістичних витрат і необґрунтованих посередницьких націнок.