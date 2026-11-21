Історії загиблих оборонців Маріуполя голосами їхніх матерів: в Україні презентували книгу "Душа в місті Марії"

Книга "Душа в місті Марії" Вікторії Колмикової об’єднала документальні матеріали, особисті спогади та свідчення матерів про синів, які загинули, захищаючи Маріуполь у 2022 році. Презентації видання відбулися в Одесі, Львові та Києві. Книгу повністю профінансував проєкт Ріната Ахметова "Серце Азовсталі".

Історії загиблих оборонців М... Розгорнути

"Душа в місті Марії" — це історії захисників Маріуполя, розказані їхніми матерями. У виданні йдеться не лише про бойовий шлях і подвиги воїнів, а й про їхнє життя поза війною: дитинство, захоплення, мрії, плани та любов до рідних. Окреме місце посідають розповіді матерів, які вчаться жити з болем втрати, зберігають пам’ять про своїх синів і знаходять сили підтримувати інших.

Для авторки книги Вікторії Колмикової ця тема особиста. Її син Роман загинув у Маріуполі, захищаючи Україну у складі окремого загону спеціального призначення НГУ "Азов". Йому було лише 20 років. Через власну історію та свідчення інших матерів авторка прагне зберегти пам’ять про полеглих воїнів не лише як про героїв, а і як про людей — зі своїми характерами, мріями та цілими життями.

Історії загиблих оборонців М... Розгорнути

Однією з героїнь книги стала Тетяна Демчук — мама загиблого оборонця Маріуполя Богдана Демчука, амбасадорка "Серця Азовсталі". Її історія разом зі свідченнями інших матерів допомагає побачити за кожним ім’ям родину, особисту долю та любов, яка залишається попри втрату.

Особливого змісту виданню додає обкладинка, створена заслуженим художником України Григорієм Зориком. На ній зображене розколоте серце матері на тлі зруйнованого Маріуполя. Червоні тюльпани символізують кров, пролиту захисниками, а також любов і надію, що залишаються навіть після найтяжчої втрати.

Під час презентацій гості мали змогу ближче познайомитися з історіями героїв книги. Зокрема, звучали уривки з видання, демонструвалися відеохроніки оборони Маріуполя, а світлини захисників і портрети матерів із синами допомагали відчути особистий вимір кожної історії.

"Для нас важливо зберігати пам’ять про захисників Маріуполя не лише через розповіді про їхній подвиг, а й через історії їхнього життя. У цій книзі матері говорять про своїх синів — про те, якими вони були, що любили, про що мріяли. Ці свідчення допомагають побачити за кожним іменем людину та родину, а також зрозуміти ціну, яку Україна платить за свою свободу. Саме тому "Серце Азовсталі" повністю профінансувало видання книги. Ми хочемо, щоб ці історії були збережені й почуті", — зазначила Тетяна Мальцева, директорка ГО "Серце Азовсталі".

"Серце Азовсталі", засноване Рінатом Ахметовим у 2023 році, надає комплексну підтримку оборонцям Маріуполя та їхнім родинам. Вшанування полеглих захисників і збереження пам’яті про них — важлива частина цієї роботи. Книга "Душа в місті Марії" стала ще одним способом передати наступним поколінням особисті історії тих, хто віддав життя за Україну.

Презентації видання в Одесі, Львові та Києві відбулися в межах співпраці "Серця Азовсталі" з Маріупольською міською військовою адміністрацією за особистої підтримки Вадима Бойченка.