Історії загиблих оборонців Маріуполя голосами їхніх матерів: у Львові презентували книгу "Душа в місті Марії"

У Львові відбулася презентація книги Вікторії Колмикової "Душа в місті Марії". Вона розповідає про захисників Маріуполя, які віддали життя за Україну, через спогади та свідчення їхніх матерів. Видання книги повністю профінансував проєкт Ріната Ахметова "Серце Азовсталі", який надає комплексну підтримку оборонцям Маріуполя та їхнім родинам.

У Львові презентували книгу... Джерело: «Серце Азовсталі» Розгорнути

Для авторки ця тема особиста. Її син Роман загинув у Маріуполі, захищаючи Україну у складі окремого загону спеціального призначення НГУ "Азов". Йому було лише 20 років.Видання об’єднало документальні матеріали, особисті спогади та розповіді матерів. У ньому – не лише про бойовий шлях і подвиги воїнів, а й про їхнє життя поза війною: що вони любили, про що мріяли та яким бачили своє майбутнє. Окреме місце посідають історії матерів, які вчаться жити з болем втрати, знаходять сили говорити про своїх синів і допомагати іншим.

Під час презентації звучали уривки з книги, демонструвалися відеохроніки оборони Маріуполя. Світлини захисників і портрети матерів із синами зробили зустріч особливо зворушливою. Кожне фото нагадувало про ціле життя, родинну історію та любов, яку не здатна забрати навіть смерть.

Світлини захисників і портре... Джерело: «Серце Азовсталі» Розгорнути

Обкладинку книги створив заслужений художник України Григорій Зорик. На ній – розколоте серце матері на тлі зруйнованого Маріуполя. Червоні тюльпани символізують кров, пролиту захисниками, а також любов і надію, що залишаються попри втрату."Серце Азовсталі", що є частиною Фонду Ріната Ахметова вже понад три роки підтримує оборонців Маріуполя та їхні родини. Важливий напрям цієї роботи – вшанування подвигу захисників і збереження пам’яті про тих, хто не повернувся з війни.

Презентація книги відбулася в Центрі "ЯМаріуполь" у Львові в межах співпраці "Серця Азовсталі" з Маріупольською міською військовою адміністрацією за особистої підтримки Вадима Бойченка.