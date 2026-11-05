Іран нібито пригрозив завдати ракетних ударів по Україні: розбираємо, чому це фейк

У мережі поширюють повідомлення про нібито погрози від Ірану атакувати Київ, Львів та Одесу у разі військового удару США. Як доказ публікують скриншот із начебто ефіру іранського телеканалу, на якому позначені українські міста.

Однак зображення виявилися підробленим, а в оригінальному ефірі не йшлося про можливі удари по Україні. OBOZ.UA пояснює чому це фейк.

З чого все почалося

Увечері 4 листопада в мережі почали поширювати інформацію про те, що Іран нібито погрожує завдати ракетних ударів по Києву, Львову та Одесі в разі військової атаки з боку США.

Як доказ було продемонстровано скриншот з ефіру іранського телеканалу, на якому зображена мапа Європи з позначеними українськими містами.

SynthID виявив ШІ, а написи та карта мають ознаки підробки

Під час перевірки зображення OBOZ.UA виявив кілька технічних і візуальних ознак, які свідчать про те, що його могли підробити або створити за допомогою штучного інтелекту.

Позначка Google SynthID

Найважливішим підтвердженням є системне повідомлення від Google SynthID із текстом "This media was made or edited with Google AI" ("Цей медіафайл створено або відредаговано за допомогою штучного інтелекту Google").

SynthID – це технологія Google, яка використовує невидимі цифрові водяні знаки для маркування контенту, створеного або зміненого за допомогою ШІ, та допомагає його ідентифікувати.

В оригінальному ефірі демонс... Джерело: Скриншот Розгорнути

В оригінальному ефірі демонс... Джерело: Скриншот Розгорнути

Спотворені написи

Текст перською мовою у верхній частині зображення та на червоному тлі має неприродний вигляд. Літери на фото розмиті, а їхні форми деформовані. Написи також не відповідають типовому оформленню телевізійної графіки.

Невідповідності на карті

Позначки вибухів і траєкторії ракет на карті Європи та Близького Сходу виглядають схематичними й непропорційними. Їхнє оформлення нагадує комп'ютерну гру або спрощену інфографіку, що також може вказувати на штучне створення чи редагування зображення.

Коментар ЦПД

Дані про нібито погрози з боку Ірану оперативно спростували й у Центрі протидії дезінформації (ЦПД). Фахівці наголосили, що в оригінальному ефірі демонструвалося зовсім інше зображення, а тема можливих ударів по Україні під час випуску взагалі не порушувалася.

Водночас поширені фото у ЦПД назвали "чистою підробкою, згенерованою за допомогою штучного інтелекту", щоб посіяти паніку серед українських громадян.

"Такі фейки спрямовані на поширення панічних настроїв серед українців через створення уявної загрози ракетних ударів з боку Ірану", – йдеться у повідомленні.

Фото виявилося фейковим. Джерело: ЦПД

Як писав OBOZ.UA, раніше виконувачка обов’язків керівника Центру протидії дезінформації РНБО Анаїт Хоперія розповіла про ризики використання неофіційних моніторингових каналів під час ворожих обстрілів та пояснила, на які ознаки варто звертати увагу під час вибору інформаційного джерела.