Громади не мають обирати між підтримкою бізнесу та фінансуванням критичних потреб, – Терехов подав уряду пропозиції щодо допомоги на місцях

Асоціація прифронтових міст та громад звернулася до прем’єр-міністра Сергія Корецького із пропозиціями щодо підтримки підприємств, які працюють поблизу зони бойових дій. Відповідне звернення підписав голова АПМГ Ігор Терехов.

Серед ключових вимог – зниження податкового навантаження, компенсація втрат місцевих бюджетів, пільгове фінансування та державна програма енергетичної стійкості бізнесу.

За словами Терехова, підприємства прифронтових територій працюють під постійною загрозою обстрілів, втрачають звичні логістичні маршрути та змушені витрачати більше на безпеку працівників, енергозабезпечення й відновлення пошкодженого майна.

"Високі страхові ризики, суттєве зростання собівартості продукції та витрат на безпеку й енергонезалежність ставлять вітчизняні виробництва на межу виживання або вимушеного припинення діяльності та релокації", – наголосив очільник АПМГ.

Водночас громади, які намагаються підтримати підприємства через місцеві податкові пільги, втрачають доходи, необхідні для роботи комунальних служб, утримання інфраструктури та забезпечення соціальних потреб мешканців.

За словами голови Асоціації, підтримка бізнесу на прифронтових територіях має бути системною. Місцевих податкових пільг недостатньо, якщо громади залишаються сам на сам із бюджетними втратами.

Відповідно він запропонував уряду комплекс рішень: знизити податкове навантаження на фонд оплати праці та повернути ставку військового збору до 1,5% для прифронтових підприємств; запровадити спеціальний податковий та економічний режим для бізнесу на період воєнного стану; компенсувати витрати місцевих бюджетів на податкові пільги та заходи підтримки підприємств; надати пільгові умови доступу до державних програм кредитування, грантової та інвестиційної підтримки; удосконалити страхування воєнних ризиків і спростити отримання компенсацій за пошкоджене або знищене майно; затвердити державну програму енергетичної стійкості бізнесу; запровадити пріоритетне казначейське обслуговування і проведення платежів за виконаними зобов’язаннями перед підприємствами прифронтових територій.

Запропоновані рішення покликані запобігти масовому закриттю та релокації підприємств, зберегти робочі місця й кадровий потенціал, а також зміцнити фінансову спроможність прифронтових громад.

"Прифронтові громади мають бути фінансово зацікавлені у збереженні підприємств, а не поставлені перед вибором між підтримкою бізнесу та фінансуванням критично важливих функцій міста й соціальних потреб", – наголосив Ігор Терехов.