Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків зодіаку: ідеальний день для вирішення важливих справ і проблем

У п’ятницю, 20 листопада 2026 року, Місяць в Овні обіцяє активний день. Ми відчуємо приплив оптимізму й бажання швидко вирішити різні питання. Багато проблем, які були складними на початку тижня, сьогодні буде швидко розв’язано.

Місяць також допоможе нам завести нових друзів, представити амбітні ідеї та домовитися про найкращі рішення. Після роботи настане час розслабитися, а ще краще – сходити на побачення чи вечірку, пише Vogue.

Овен

З’єднання Місяця з вашим знаком спонукатиме вас до дій. Усім сподобаються ваші ідеї, а начальник раптом охочіше обговорюватиме підвищення зарплати чи інші пільги. Венера в опозиції також сприяє швидкому укладанню фінансових угод. У другій половині дня ви відчуєте, що більше не хочете так сильно через усе це хвилюватися. Займіться чимось розслаблювальним – і відновите рівновагу. Вам також пощастить у коханні, але не перестарайтеся з побаченням.

Телець

Зосередьтеся, і ви багато встигнете зробити, а вихідні минуть спокійно. Якщо щось піде не так, не засмучуйтеся, адже у вас з’явиться ще краща ідея. Це також чудовий день для примирення з ворогами й розв’язання суперечок і непорозумінь. Крім того, подумайте про розваги – можливо, ви відкриєте для себе нове хобі. У коханні ви досить успішні, але вам може бути важко знайти час для побачення.

Близнюки

Пригальмуйте й нічого не форсуйте. Нехай інші мають труднощі, а ви зосередьтеся на своїх почуттях та емоціях. Кохання і стосунки сьогодні будуть на першому місці; ви розмірковуватимете про свої спогади й неймовірні пригоди. Вчіться на минулому, але також відкривайтеся новим позитивним емоціям. Венера в тригоні також сприяє самотнім Близнюкам, але в декого можуть бути таємниці. Довіртеся своїй інтуїції, і ви не помилитеся у своєму виборі.

Рак

Ви відчуєте потребу навести лад у своїх справах і вкажете на помилки колег. Тільки не засмучуйтеся, адже сьогодні неможливо зробити все одразу. Складіть план дій, і вам буде легше зрозуміти, що потрібно змінити або виправити. Після обіду саме час подбати про своє здоров’я та особисті потреби. Будьте сьогодні обережні з консервантами в продуктах харчування або косметиці, оскільки ви можете бути чутливішими.

Лев

Ви будете розуміти й чуйно ставитися до різних потреб оточення. Однак не варто надто втручатися в чужі справи, адже дехто може припустити, що ви миттєво розв’яжете всі їхні проблеми. Допомагайте тим, хто справді цього потребує, і не дозволяйте себе використовувати. У другій половині дня сповільніть темп і зосередьтеся на власному добробуті. Мить розслаблення та перерва від приємних, але втомливих друзів підуть вам на користь.

Діва

Ви будете амбітними й винахідливими. Скористайтеся можливістю ефективно впоратися зі складним завданням і нарешті завершіть його, і тоді на вас чекають спокійні вихідні. Якщо зустрічаєтеся з друзями, уникайте суперечок, адже хтось відчайдушно захоче заручитися вашою підтримкою. Водночас вам не захочеться обирати чийсь бік або бути арбітром у різних суперечках. Краще сходіть на побачення й не надто замислюйтеся над чужими проблемами.

Терези

Ви будете сповнені оптимізму й у чудовій формі. Скористайтеся кінцем тижня і швидко виконайте свою роботу. За підтримки важливої людини, можливо, вам вдасться пришвидшити або нарешті завершити якусь справу. Тільки не дозволяйте нікому втручатися у ваші особисті фінансові справи. Довіртеся власному судженню, і на вас чекає приємний сюрприз. Після обіду настане час відпочити. Прогуляйтеся або просто насолодіться спілкуванням.

Скорпіон

Вранці ви вирішите зосередитися на своїх справах, а не турбуватися про щастя інших. Це допоможе вам упорядкувати справи. Ви переглянете важливі документи й вирішите обговорити невирішені питання з кимось. Ви проясните різні таємниці й почуватиметеся впевненіше. Меркурій у з’єднанні також сприяє веденню домашнього господарства, але ваші плани можуть раптово змінитися в другій половині дня. Ви почуватиметеся бадьоріше й замість прибирання проведете час із друзями.

Стрілець

Будьте добрими, адже сьогодні ви всім сподобаєтеся. Це дасть змогу швидко вирішувати складні питання, і вам не доведеться ні про що турбуватися. Після обіду сприятливі несподівані зустрічі, а також ви можете отримати цікаві новини від друзів. Варто сходити на виставку, концерт або виставу, адже мистецтво надихне вас на дії. Ваші ідеї будуть дуже новаторськими.

Козеріг

Сьогодні вам може бути важко зосередитися на повсякденних справах, таких як покупки чи оплата рахунків. Не поспішайте, це лише відволікатиме вас. За можливості уникайте виснажливих завдань. Скоро вихідні, тож заплануйте якісь заняття на вільний час. До вечора ви зрозумієте, що непогано впоралися з усім. До вечора ви відчуєте приплив енергії, і вихідні минуть на славу.

Водолій

Немає сенсу братися за складні завдання. Можливо, ви будете трохи сонними й задумливими, а підрахунок рахунків не буде вашою сильною стороною. Нагадайте собі про свої успіхи, і ви відчуєте себе ціннішими. На щастя, сьогодні п’ятниця, і ніхто не очікуватиме від вас багато чого. Після роботи дозвольте собі розслабитися та знайдіть заняття, яке допоможе вам відпочити. Вечори – ідеальний час для гарної книжки чи серіалу.

Риби

Ви будете енергійними й швидко впораєтеся зі своїми обов’язками. Однак не жертвуйте собою заради інших, адже ви самі заслуговуєте на винагороду за свої зусилля. Під час покупок на вас чекає кілька розпродажів, а сьогодні ви чудово готуватимете. Тригон Меркурія принесе вам гарні новини. Друзі, яких ви давно не бачили, можуть завести з вами справи. Ви й надалі успішні в коханні, але немає сенсу повертатися до старих знайомих.

Думки астрологів, тарологів, екстрасенсів, нумерологів та езотериків не мають наукового обґрунтування й не є надійною основою для ухвалення рішень. Редакція OBOZ.UA не несе відповідальності за прогнози й залишає за читачами право вибору: вірити в передбачення чи ні.

Підписуйтеся на канали OBOZ.UA у Telegram і Viber, щоб бути в курсі останніх подій