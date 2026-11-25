Гончаренко звинуватив керівництво НАБУ і САП в тиску на нардепів

Керівники антикорупційних органів особисто телефонують народним депутатам із проханнями не приходити на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії або не брати участі в її голосуваннях.

Про це заявив голова ТСК, народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

"Наразі на членів ТСК чинять тиск. Мені відомо вже про два випадки, коли керівники антикорупційних органів особисто телефонували народним депутатам і просили не приходити на засідання або не брати участі в голосуванні ТСК", – повідомив Гончаренко.

За словами нардепа, тиск на членів комісії здійснюється з різних боків та різними методами.

Гончаренко публічно попередив керівництво антикорупційних органів, назвавши такі дії небезпечними та шкідливими, а також такими, що кидають тінь на самі антикорупційні інституції.