Блог | Голодомор: більшовики схвалювали масове знищення українців так само, як зараз це роблять росіяни

Колись в Україні сперечалися, чи Голодомор початку 30-х був геноцидом українського народу чи ні. До війни було психологічно важко уявити собі, як люди в радянському уряді можуть зібратися і вирішити навмисно морити голодом населення, сісти та обговорювати, як би вбити побільше українців.

А сьогодні після всіх заяв російських політиків та людожерських ефірів на російському ТБ уявити таке дуже легко. І вже не сумніваєшся, що Каганович і Постишев легко могли так само схвалювати масове знищення українців буквально тими ж словами, якими сьогодні закликають нас знищувати Соловйов, Вассерман або якийсь Костянтин Малофєєв.

Якщо цілком офіційні особи в Росії тепер публічно міркують, як би ефективніше влаштувати в українських містах гуманітарну катастрофу, щоб узимку замерзло побільше людей, то що заважало так само обговорювати організацію штучного голоду сто років тому?

Різниця лише в тому, що тоді більшовики ще соромилися відкрито озвучувати свої наміри. А сьогодні намірів влаштувати геноцид українців росіяни особливо не заперечують. І за сто років ніхто вже не зможе сказати, що нічого цього не було. Тому що тепер кожна заява документується та зберігається на відео.