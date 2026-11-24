Фонд Ріната Ахметова представив у Лондоні досвід підтримки українських дітей і молоді, які постраждали від війни

Представники Фонду Ріната Ахметова разом із тренером посттравматичного зростання, ментором проєкту "Молодь обирає Україну", оборонцем Маріуполя Сергієм Яровим та учасниками ініціативи відвідали Лондон, де взяли участь у двох міжнародних зустрічах, присвячених захисту, поверненню та реінтеграції українських дітей і молоді, які постраждали внаслідок російської агресії.

У Лондоні представили проєкт... Джерело: Фонд Ріната Ахметова Розгорнути

Перша зустріч відбулася у Парламенті Великої Британії за ініціативи депутатки Палати громад Джоанни Бакстер. До обговорення долучилися Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, спеціальна посланниця Генерального секретаря Ради Європи з питань становища дітей України Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гільфадоттір, британські парламентарі та представники української сторони.

Голова Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова Наталія Ємченко представила проєкт "Молодь обирає Україну", створений для підтримки молодих людей віком 18–23 років, які повернулися з тимчасово окупованих територій або після примусової депортації. Вона розповіла про методологію роботи з учасниками, яка передбачає комплексну підтримку: від відновлення психологічного стану та соціальної адаптації до здобуття освіти, професійного самовизначення й побудови самостійного життя в Україні.

"Повернути дитину чи молоду людину на підконтрольну Україні територію – це лише перший крок. Не менш важливо допомогти їй повернути відчуття безпеки, довіру, можливість самостійно обирати своє майбутнє та реалізовувати себе. Саме на цьому побудована наша робота в межах проєкту "Молодь обирає Україну". Ми хочемо, щоб молоді люди, які пережили окупацію та депортацію, не просто адаптувалися після повернення, а мали можливість повноцінно жити, навчатися, розвиватися і будувати своє майбутнє в Україні. І дуже важливо, щоб міжнародна спільнота розуміла масштаб цієї проблеми та долучалася до пошуку рішень", – зазначила Наталія Ємченко, голова Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова.

У Лондоні представили проєкт... Джерело: Фонд Ріната Ахметова Розгорнути

Про власний досвід життя в окупації, складний шлях повернення та підтримку, яку він отримав від Фонду, розповів 19-річний Сергій Савченко – учасник проєкту, нині студент Київського політехнічного інституту.

Ще однією важливою темою зустрічі стала доля дітей, які зазнали фізичних і психологічних травм через російську агресію. Про це розповіла Олександра Паскаль – 10-річна гімнастка з Одещини, яка втратила ногу внаслідок ракетного удару по Затоці у 2022 році. Після протезування дівчинка повернулася до спорту та стала амбасадоркою проєкту Фонду Ріната Ахметова "Танець свободи" (Dance of Freedom). Разом із Валерією Козак, керівницею департаменту внутрішнього аудиту SCM, Олександра поділилася своєю історією відновлення та розповіла про підтримку, яка допомогла їй рухатися вперед.

Продовженням міжнародного діалогу стала зустріч у Chatham House – Королівському інституті міжнародних відносин, одному з провідних аналітичних центрів світу. У центрі обговорення за участю Тордіс Колбрун Рейкфьорд Гільфадоттір були механізми повернення українських дітей і молоді, посилення міжнародного тиску на Росію та залучення європейських інституцій до розв’язання цієї проблеми.

У Лондоні представили проєкт... Джерело: Фонд Ріната Ахметова Розгорнути

Дмитро Лубінець наголосив на необхідності спільних міжнародних зусиль для порятунку дітей, які досі залишаються на тимчасово окупованих територіях або були примусово вивезені до Росії. Своєю чергою Данило Развозов, учасник проєкту "Молодь обирає Україну", поділився особистою історією життя в окупації та повернення додому. Його свідчення дали змогу учасникам зустрічі почути про наслідки російської агресії не лише через статистику, а й через особистий досвід молодої людини.

Обидві зустрічі стали майданчиком для представлення українського досвіду підтримки дітей і молоді, які постраждали від війни, та посилення міжнародної уваги до необхідності їхнього повернення, захисту й подальшої реінтеграції. Адже повернення додому має бути не завершенням шляху, а початком нового життя, у якому кожна дитина та молода людина матиме можливість обирати власне майбутнє.