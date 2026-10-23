Фільм "Сліди", який Україна відправила на "Оскар", показали у Парижі, Берліні та Києві: команда вирушає у тур в США

Фільм "Сліди" режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк, обраний кандидатом на премію "Оскар" від України продовжує свій шлях та активно проводить оскарівську та адвокаційну (соціальну імпакт) кампанії у світі. Міжнародну кампанію фільму підтримує Фонд Ріната Ахметова, допомагаючи донести до світової аудиторії історії українських жінок, які пережили сексуальне насильство та тортури внаслідок російської агресії. Ця підтримка покликана привернути міжнародну увагу до воєнних злочинів і важливості відновлення справедливості.

Фільм "Сліди", який Україна... Джерело: Кадри з фільму Розгорнути

Фільм "Сліди", який Україна... Джерело: Кадри з фільму Розгорнути

З 12 по 16 жовтня режисерка Аліса Коваленко та головна героїня Ірина Довгань відвідали серію показ та прес зустрічей у Парижі для запрошених гостей та кіноакадеміків. На одному з показів був присутній французький філософ, режисер-документаліст та військовий журналіст Бернар-Анрі Леві, який пише щотижневі огляди для "Le Point".

Фільм "Сліди", який Україна... Джерело: пресслужба Розгорнути

У Берліні, звідки почався фестивальний шлях фільму в лютому 2026 року, відбувся показ "Слідів" на кінофестивалі Ukrainian Film Festival Berlin, заснованого у 2020 задля промоції українського кіно в Німеччині. В той самий час фільм показали на Київському Тижні Критики у фокусній програмі "Україна-Швейцарія". Фільм обрали швейцарські кінокритики, стрічки стала єдиною документальною у секції поруч із "Демонами" Наталки Ворожбит та "За перемогу!" Валентина Васяновича.

Ukrainian Film Festival Berlin. Джерело: пресслужба

Наприкінці жовтня фільм розпочинає тур США, де відбудуться як фестивальні, так і закриті покази фільму, завдяки яким аудиторія дізнається історії українських жінок, які пережили сексуальне насильство й тортури внаслідок російської агресії та відмовляються мовчати. Вони борються за справедливість, підтримують інших постраждалих і перетворюють власні голоси на силу спротиву.За останні декілька тижнів жовтня Фільм "Сліди" (Traces) здобув престижні нагороди на світових кінофестивалях. Checkpoints Award на Міжнародному кінофестивалі в Бергені (BIFF) – це офіційна премія BIFF у сфері прав людини, яка присуджується фестивалем у партнерстві з Фондом прав людини імені Рафто. Її отримують найкращі документальні фільми про права людини з конкурсної програми міжнародних фільмів.

Checkpoints Award на Міжнаро... Джерело: пресслужба Розгорнути

Стрічка "Сліди" отримала нагороду за глибоко співчутливий і кінематографічний портрет виживання, спільноти та опору.

Головна нагорода Unlimited Hope Film Festival у Бохумі – стрічку обрали як найкращий повнометражний документальний фільм на фестивалі фільмів про права людини, демократію, різноманіття, виживання та опір геноциду, війнам і несправедливості.

Флагманська конференція Міжн... Джерело: пресслужба Розгорнути

Нагадаємо, що 16 вересня 2026 року Україна обрала стрічку "Сліди" національним кандидатом на 99-ту премію "Оскар" у категорії "Найкращий міжнародний повнометражний фільм". Фільм також потрапив у шорлист Премії Європейської Кіноакадемії, про нього висловилась лауреатка Нобелівської Премії миру Наві Піллей. Вона поділилась думкою, що "документальне кіно може бути надзвичайно потужним інструментом у боротьбі за справедливість" та висловила бажання переглянути "Сліди" (TRACES) "про важливість визнання сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом, воєнним злочином".

Фільм "Сліди", який Україна... Джерело: пресслужба Розгорнути

Для підтримки міжнародного просування документального фільму "Сліди" Фонд Ріната Ахметова надав режисерці Алісі Коваленко стипендію у розмірі 200 тисяч доларів США (9 млн грн). Ця підтримка спрямована на посилення міжнародної присутності стрічки та привернення уваги світової спільноти до історій українських жінок, які пережили насильство внаслідок російської агресії.

Довідка

Режисерка: Аліса Коваленко.Співрежисерка: Марися Нікітюк. Продюсерки: Наталія Лібет, Ольга Брегман (2Brave Productions, Україна). Копродюсери: Віолетта Камінська, Ізабелі Вуйцик, Даріуш Яблонскі (Message Film, Польща). Режисери монтажу: Нікон Романченко, Аліса Коваленко, Міленія Фідлер

Фільм створено за підтримки:

– Польський кіноінститут

– Товариство допомоги єврейським іммігрантам (HIAS)

– Фонд імені Роберта Боша

– Центр кризової підтримки Міністерства Європи та закордонних справ (Франція)

– Українська Кіноакадемія та Грантова програма у партнерстві з Netflix Fund для Creative Equity

– INTERNATIONAL MEDIA SUPPORT (IMS)

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