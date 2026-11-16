Загинули 72 людини: у Комишувасі завершили пошуково-рятувальні роботи після російського теракту. Фото

У Комишувасі Запорізької області завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ударів РФ керованими авіаційними бомбами, яких окупанти завдали 2 листопада. Внаслідок цієї підступної атаки ворога загинули 72 людини, ще четверо залишаються зниклими безвісти.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський. Він розповів, що протягом двох тижнів рятувальники та поліцейські працювали під постійною загрозою нових ударів.

За цей час росіяни 11 разів обстріляли селище. Девʼять атак було безпосередньо по місцю проведення робіт. Унаслідок цих ударів поранені троє поліцейських та четверо рятувальників, пошкоджена техніка.

"Дякую поліцейським, рятувальникам, волонтерам та військовим, які ці два тижні працювали на місці пошуково-рятувальних робіт – у кількох кілометрах від лінії фронту та з постійною загрозою для власного життя", – написав міністр.

Пошуково-рятувальні роботи н... Джерело: ДСНС Запоріжжя Розгорнути

У Комишувасі рятували людей і тварин. Джерело: Нацполіція України

Наслідки атаки ворога

Вранці 2 листопада 2026 року російські війська здійснили серію ударів керованими авіаційними бомбами по закладу освіти у Комишувасі, який використовували як пункт видачі гуманітарної допомоги.

Спочатку дві російські авіабомби влучили в територію гімназії, після чого російські війська завдали повторного удару надпотужною ФАБ-3000 безпосередньо по підземному укриттю, де люди отримували допомогу. Після трьох влучань по об'єкту було завдано ще шість ударів.

Вигівський зазначив, що цей обстріл Комишувахи став одним із найтрагічніших за час повномасштабної війни. Загинули 72 людини, зокрема рятувальники, поліцейські, працівники гімназії та ЦНАПу, комунальники та медпрацівники. Серед загиблих – вчителька, яка щодня приходила до укриття, аби провести онлайн-уроки для дітей, які виїхали з громади.

"Щоб розібрати завали та відшукати тіла загиблих людей, ми залучили інженерну техніку та кінологів. Безперервно працювали експерти, які провели десятки ДНК-досліджень. Чотири людини залишаються зниклими безвісти. Вічна памʼять усім загиблим внаслідок цього жорстокого удару", – написав Выгивский.

Наслідки атаки РФ. Джерело: ДСНС Запоріжжя

Місце влучання КАБів і ФАБів. Джерело: Нацполіція України

У Комишувасі завершили пошук... Джерело: Нацполіція України Розгорнути

Ще четверо людей, яких вдалося врятувати у перші години після обстрілу, залишаються в лікарні під наглядом медиків. П’ята поранена, жінка, померла в лікарні, додали в ОВА.

Комишуваха на карті. Джерело: deepstatemap.live

Як повідомляв OBOZ.UA, у мережі оприлюднили відео останніх хвилин перед російським ударом по школі в селищі Комишуваха Запорізької області. На кадрах, зафіксованих нагрудною камерою, видно, як цивільні після попередження про загрозу обстрілу спускаються в укриття, а згодом лунає потужний вибух.