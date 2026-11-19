Два стакани води й сода допоможуть розм’якшити застарілий нагар на каструлі з нержавійки

Пригорілий шар у каструлі з нержавної сталі без спеціального покриття спочатку розм’якшують: заливають водою із содою та кип’ятять на слабкому вогні. Після охолодження залишки їжі знімають м’якою губкою, щоб не подряпати поверхню.

Чим відмити пригорілу їжу з каструлі. Джерело: freepik.com

Редакція FoodOboz ділиться корисним лайфхаком, як відмити пригорілий шар у каструлі з нержавної сталі.

Для звичайної каструлі часто вистачає двох склянок гарячої води – приблизно 400-500 мл, але рідина має повністю покривати нагар. На цей об’єм додають 1-2 столові ложки харчової соди.

Як відмити каструлі содою. Джерело: pixabay.com

Як прокип’ятити розчин і зняти пригорілий шар

Воду наливають у вже охололу каструлю, всипають соду й перемішують. Якщо дно широке або забруднення підіймається на стінки, рідину доливають так, щоб не залишилося сухих ділянок нагару. Наповнювати весь посуд до країв не потрібно.

Каструлю ставлять на слабкий вогонь і дають розчину тихо покипіти 10-15 хвилин. Під час нагрівання стежать за рівнем води: вона не повинна википати. Засіб для миття посуду залишають для завершального миття.

Після вимкнення плити посуду дають охолонути разом із розчином. Коли каструлю вже безпечно брати руками, рідину зливають і протирають дно м’яким боком губки. Великі розмоклі шматочки обережно підважують дерев’яною або силіконовою лопаткою, потім посуд миють звичайним засобом і ретельно споліскують.

Чим потрібно чистити каструлі. Джерело: gettyimages.com

Чим прибрати залишки плям і наліт зовні

Окремі темні плями на нержавіючій сталі без покриття обробляють густою кашкою із соди та невеликої кількості води, якщо виробник дозволяє такий догляд. Суміш наносять лише на забруднені місця приблизно на 10 хвилин, після чого обережно видаляють вологою м’якою губкою та змивають залишки.

Щільний застарілий нагар часто складається з кількох шарів пригорілої їжі та жиру, тому одного очищення може бути недостатньо. Якщо кірка тримається, замочування повторюють. Ніж, металева щітка та сильний натиск залишають подряпини, тому посилювати тертя не варто.

Коричневий наліт на зовнішньому дні очищають окремо: розчин усередині каструлі до нього не дістає. На охололу зовнішню поверхню наносять трохи содової пасти, якщо це дозволено інструкцією, і видаляють забруднення м’якою губкою. Потім пасту повністю змивають, а дно витирають насухо; засіб не повинен потрапляти на електричні контакти чи інші чутливі деталі.

Чому спосіб підходить не для кожної каструлі

Матеріал і покриття визначають спосіб очищення. Емаль чутлива до подряпин, тому металева мочалка для неї не підходить. Антипригарну поверхню спочатку замочують у теплій воді, а потім очищають м’якою губкою та засобом, придатним для такого покриття.

Алюміній від лужного содового розчину може потемніти. Для нього спосіб догляду обирають за інструкцією виробника, не переносячи автоматично метод очищення нержавійки на інший метал.

Свіжі пригорілі залишки легше видалити, перш ніж вони висохнуть і затвердіють. Щойно каструля охолоне, у неї наливають теплу воду з невеликою кількістю відповідного засобу для посуду й залишають відмокати. Якщо після цього їжа відходить під м’якою губкою, кип’ятити з содою вже не потрібно.

Чим швидко відмити каструлі. Джерело: freepik.com

Також на OBOZ.UA повідомлялося, як і чим відмити чавунну пательню, яка вкрилася іржею.