Два роки вважався зниклим безвісти: підтвердилась загибель старшого солдата Ігоря Дюги з Калущини. Фото

Україна продовжує втрачати своїх захисників. У Калуській громаді на Івано-Франківщині підтвердили загибель на фронті старшого солдата Ігоря Дюги, який довгий час вважався зниклим безвісти.

Про це у Facebook повідомив голова Калуської міської територіальної громади Андрій Найда. Воїн загинув 13 червня 2024 року під час бою на Донеччині, захищаючи Україну.

Що відомо

Ігор Дюга, 1972 року народження, став на захист України 16 червня 2023 року. Він служив стрільцем 3-го стрілецького відділення 2-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону однієї з військових частин.

Певний час захисник вважався зниклим безвісти. Однак згодом громада отримала підтвердження, що військовослужбовець загинув під час бою на Донеччині 13 червня 2024 року.

Загиблий Ігор Дюга Джерело: Андрій Найда/Facebook

У Калуській громаді висловили щирі співчуття рідним, друзям і побратимам полеглого воїна. Там зазначили, що пам'ять про Ігоря Дюгу назавжди житиме в серцях вдячних мешканців громади.

"Вічна пам’ять і шана Героєві Ігорю Дюзі", – йдеться у повідомленні.

Допис Андрія Найди у Facebook Джерело: Скриншот

Воїни, чиї життя забрала війна

Нагадаємо, на Донеччині під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець із Ірпеня В’ячеслав Олійник. Захисник став до лав Сухопутних військ ЗСУ у травні 2024 року та служив старшим стрільцем-оператором 2-го єгерського батальйону однієї з військових частин.

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