Два місяці носили воду від сусідів: родина з Києва купила глиняну хату на Гуцульщині за 3 тис. доларів і розповіла про нове життя. Фото і відео

Подружжя Катерини Светлакова та Дмитро Маслюк проміняло життя у Києві на стару глиняну хату в селі Хімчин на Івано-Франківщині, яку придбало лише за 3 тисячі доларів. Переїзд став для родини справжнім випробуванням: перші місяці доводилося носити воду від сусідів, прати вручну, обходитися без ванної кімнати та спати на дерев'яних піддонах.

Попри труднощі, подружжя поступово перетворило старий будинок на затишну оселю, зберігаючи його гуцульський колорит. Про те, як наважилися залишити столицю, власноруч облаштовували побут і звикали до сільського життя, Катерина та Дмитро розповіли Суспільне Івано-Франківськ.

Як подружжя наважилося переїхати з Києва

Катерина родом із Чернігова, однак до переїзду жила у столиці, працювала у сфері управління персоналом та займалася благодійністю. Після початку повномасштабного російського вторгнення вона заснувала фонд "Янголи.ua", який допомагає українським військовим.

За два з половиною роки інтенсивної роботи жінка відчула емоційне виснаження. Водночас через велику кількість запитів на допомогу та витрати на утримання фонду накопичилася заборгованість у розмірі близько 200 тисяч гривень.

Катерина Светлакова на подві... Джерело: Суспільне Івано-Франківськ/Роман Сокирко Розгорнути

Тоді Катерина разом із чоловіком почала шукати недороге житло, де можна було б відновити сили. Спершу розглядали будинки поблизу Києва, але згодом жінка згадала про давню мрію оселитися серед гір.

За допомогою Google Maps вона досліджувала рельєф населених пунктів Карпатського регіону, поки не натрапила на оголошення про продаж будинку в Косівському районі.

"Я – людина гір. І в мене давно була мрія жити в горах. Я така: хм, час реалізувати свою мрію", – пригадала Катерина.

Будинок який придбали у Хімчині. Джерело: Суспільне Івано-Франківськ/Роман Сокирко

28 квітня 2024 року подружжя придбало будинок за 3 тисячі доларів, а вже 23 червня остаточно перебралося до Хімчина. Спочатку оселю планували використовувати як літню дачу, проте згодом вирішили залишитися там назавжди.

Низька вартість нерухомості пояснювалася, зокрема, її розташуванням. Будинок стоїть у віддаленому присілку, а останні 400 метрів до нього взагалі не було облаштованої дороги.

За словами Катерини, вони усвідомлювали, що купують житло, яке потребуватиме значних зусиль. Водночас можливість працювати дистанційно, наявність автомобіля та відсутність дітей дозволяли родині не прив'язуватися до великого міста.

Катерина Светлакова. Джерело: Суспільне Івано-Франківськ/Роман Сокирко

Самотужки зробили 400 метрів дороги

Відсутність нормального під'їзду стала однією з перших серйозних проблем. Спочатку всі речі та будівельні матеріали доводилося переносити до будинку вручну.

Згодом подружжя найняло грейдер, придбало 24 тонни щебеню та запросило сусідів допомогти з облаштуванням дороги. Спільними зусиллями за два дні вдалося привести до ладу всі 400 метрів під'їзду.

Тепер до оселі можна дістатися звичайним автомобілем, якщо він не має надто низького кліренсу.

Під'їзна дорога до будинку К... Джерело: Суспільне Івано-Франківськ/Роман Сокирко Розгорнути

Два місяці жили без власного джерела води

Не менш складною виявилася ситуація з водопостачанням. На подвір'ї була стара криниця, яка навесні ще мала воду, однак із початком посухи повністю пересохла. Навіть після очищення вода в ній так і не з'явилася.

Через це родина протягом двох місяців була змушена возити воду від сусідів та набирати її з місцевого потоку. Усе доводилося переносити власноруч, адже дороги на той момент ще не було.

Старий колодязь, облаштовани... Джерело: Суспільне Івано-Франківськ Розгорнути

Зрештою Катерина та Дмитро вирішили викопати нову криницю нижче по схилу, де знайшли джерело. Роботи виконували вручну, оскільки спеціальна техніка не могла під'їхати до ділянки.

Від свердловини відмовилися через глинистий ґрунт і ризик замулювання насоса. Крім того, подружжя хотіло мати доступ до води навіть під час відключень електроенергії.

"Немає світла – немає води. Відповідно, ухвалили рішення: буде криниця, щоб пішов з відерцем, витяг собі, якщо треба, і вже маєш воду", – пояснила Катерина.

Старий колодязь згодом перетворили на декоративний елемент подвір'я, облаштувавши на його місці альпійську гірку.

Інтернет провели ще до переїзду, а працювати іноді доводилося на горі

Оскільки обоє працюють дистанційно у сферах, стабільний інтернет був для них необхідністю.

Підключення виявилося непростим: через віддаленість будинку потрібно було прокладати комунікації від центру села. Проте майстрам вдалося завершити роботи буквально напередодні добової зміни Дмитра.

Іноді зв'язок усе ж зникав. У таких випадках чоловік брав ноутбук, сідав в автомобіль і їхав на гору, де можна було зловити мобільну мережу та продовжити працювати.

За його словами, за весь час проживання серйозні перебої з інтернетом траплялися лише близько чотирьох разів.

Дмитро Маслюк. Джерело: Суспільне Івано-Франківськ/Роман Сокирко

Замість ванної – саморобний душ, замість ліжка – піддони

Після переїзду на родину чекало чимало побутових випробувань. У старій хаті не було повноцінного санвузла, тому спочатку туалет облаштували просто надворі, прикривши його ширмою.

Для купання доводилося нагрівати воду та користуватися саморобним душем із бочки. Катерина також вручну прала всі речі.

Згодом Дмитро взявся переобладнувати комору на ванну кімнату. Хоча раніше чоловік майже не мав досвіду будівельних робіт, за допомогою молодшого брата він облаштував каналізацію та виконав необхідний ремонт.

Спальня в оселі Катерини Све... Джерело: Суспільне Івано-Франківськ Розгорнути

Працювати доводилося навіть під час відключень світла, під дощем і снігом, використовуючи генератор та ліхтарі. До Різдва ванну кімнату вдалося завершити, як і обіцяв дружині.

На повноцінне ліжко грошей спочатку також не було. Майже рік подружжя спало на звичайних дерев'яних піддонах, поверх яких поклали двоспальний матрац.

Узимку через близькість до холодної підлоги доводилося мерзнути. Лише пізніше родина змогла придбати букове ліжко.

Як стару глиняну хату перетворюють на затишне житло

Площа будинку становить 59 квадратних метрів. Його стіни зроблені з глини, яка, за словами Дмитра, допомагає зберігати тепло взимку та прохолоду влітку.

Водночас оселя потребувала серйозного оновлення: у підлозі були великі щілини, вікна залишалися старими, а двері та стіни необхідно було ремонтувати.

Нині одну кімнату родина обігріває дровами, іншу – газовим конвектором. Через особливості місцевого клімату опалювальний сезон тут досить тривалий. Торік, наприклад, будинок довелося опалювати аж до 1 червня, тоді як восени тепло зазвичай вмикають уже в середині вересня.

Поступово подружжя облаштувало й кухню. Спочатку замість кухонного гарнітура використовували старі столи попередньої власниці. В одному з них самостійно вирізали отвір для мийки.

Кухня родини. Джерело: Суспільне Івано-Франківськ

Після появи водопостачання виникла інша проблема – відсутність каналізаційного зливу. Тож під раковиною стояло звичайне відро, яке доводилося регулярно спорожняти.

Лише у вересні родина встановила нові кухонні меблі та отримала повноцінне приміщення для приготування їжі.

Водночас Катерина та Дмитро намагаються не перетворювати стару хату на звичайний сучасний будинок, а зберегти її автентичний гуцульський характер.

Частину меблів вони реставрують самостійно: старі шафи перефарбували, дошки зі сараю використали для полиць, а колишню етажерку перетворили на домашній бар. Давній килим зі стіни перенесли на підлогу, а бабусину скриню пристосували для зберігання дров.

Оселю також доповнили традиційними елементами декору, зокрема люстрою в гуцульському стилі.

Піч у будинку родини. Джерело: Суспільне Івано-Франківськ

Блог про Гуцульщину став додатковим джерелом заробітку

Переїзд не змусив подружжя відмовлятися від професійної діяльності. Катерина продовжує працювати у сфері управління персоналом та бізнес-процесів, займається коучингом і благодійністю.

Крім того, вона почала вести блог, у якому показує повсякденне життя в горах, місцеві традиції та покупки на гуцульських базарах.

Спочатку сторінка мала лише 23 підписники. Однак згодом одна з глядачок попросила Катерину придбати для неї товари на місцевому ринку. Так виникла ідея займатися байєрством – купувати та відправляти іншим людям продукцію з Гуцульщини.

Подружжя облаштувало стару с... Джерело: Суспільне Івано-Франківськ Розгорнути

За словами жінки, протягом півтора року всі зароблені на цьому гроші вона спрямовувала на погашення заборгованості благодійного фонду та підтримку актуальних зборів

Сам блог Катерина називає передусім заняттям для душі. Через нього вона прагне знайомити людей із місцевою культурою та показувати, що переїзду в село не обов'язково потрібно боятися.

Етажерка, переобладнана на домашній бар. Джерело: Суспільне Івано-Франківськ

Грядки, домашня консервація та гуцульські традиції

Життя в селі поступово змінило й повсякденні звички родини. Катерина почала вирощувати овочі, робити домашні заготовки, готувати аджику, салати та гриби за місцевими рецептами.

До переїзду вона майже не займалася консервацією, вважаючи, що все необхідне можна придбати в магазині. Однак віддаленість оселі та особливості життя в горах змусили переглянути цей підхід.

Тепер домашні запаси допомагають, зокрема, коли дорогу сильно замітає снігом або несподівано приходять гості.

За квашення капусти в родині відповідає Дмитро. Він користується старовинним рецептом, для якого потрібні лише капуста, морква та сіль.

Катерина також захопилася місцевими ремеслами. Надихнувшись роботами гуцульських майстрів, які виготовляють килими, дерев'яні вироби та традиційний одяг, вона сама почала вишивати.

Катерина Светлакова демонстр... Джерело: Суспільне Івано-Франківськ Розгорнути

Чотири собаки та кішка Сірі

Разом із подружжям у гірській оселі живуть чотири собаки та кішка на ім'я Сірі.

Одного з собак, Рокі, родина забрала із Шурдина поблизу румунського кордону. Тварина має вроджені проблеми з лапами, які не згинаються, тому Катерина та Дмитро возили її на реабілітацію.

Для собаки також придбали спеціальні штани вартістю 5700 гривень. Кошти на них вдалося зібрати до дня народження Катерини, а залишок жінка передала притулку для тварин.

Кішку Сірі завели через мишей, які час від часу пробиралися до будинку. Попри те, що раніше подружжя мало досвід переважно з собаками, нова улюблениця швидко адаптувалася та навіть навчилася виконувати команди.

Катерина Светлакова зі своїм собакою Рокі. Джерело: Суспільне Івано-Франківськ

Чи шкодує родина про переїзд із Києва

Життя у віддаленому присілку вимагає ретельнішого планування побуту. До найближчого магазину в центрі Хімчина – п'ять кілометрів. Там також розташовані пошта, амбулаторія, школа, дитячий садок та заклади харчування.

До Косова, де подружжя відвідує тренажерний зал і за потреби звертається до лікарні, потрібно долати 13 кілометрів. Дорога займає приблизно 35 хвилин.

Тому, на відміну від Києва, де продукти можна було придбати в супермаркеті біля дому, тепер родина заздалегідь складає списки покупок і планує поїздки.

Попри всі незручності, Катерина та Дмитро не шкодують про рішення залишити столицю. Чоловік зізнається, що іноді сільський побут таки випробовує терпіння, особливо коли після дощу доводиться пробиратися до автомобіля через багнюку.

Проте такі моменти він вважає тимчасовими труднощами, які не перекреслюють переваг нового життя.

Катерина ж переконана, що саме на Гуцульщині змогла знайти необхідний баланс між роботою, особистим розвитком і відпочинком.

"Дім – це моя фортеця, де я можу бути абсолютно собою в будь-яких умовах, де затишно, тепло і там, де ти можеш відновити свої сили", – поділилася жінка.

На її думку, власний досвід доводить, що для переїзду в село не обов'язково мати великий стартовий капітал. Водночас потрібно бути готовим до фізичної праці, опанування нових навичок та поваги до місцевих традицій.

Нагадаємо, українка придбала старий будинок у селі на Київщині та показала, скільки коштує його відновлення. Жінка разом із чоловіком і батьками власноруч ремонтує оселю та зізнається, що реконструкція сільського житла виявилася значно складнішою і дорожчою, ніж ремонт квартири.

Як писав OBOZ.UA, українець придбав стару хату в селі лише за 1500 доларів. Разом із будинком чоловік отримав господарську споруду, 23 сотки землі та вихід до річки, однак нерухомість потребує серйозного ремонту.