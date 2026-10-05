ДТЕК за тиждень повернув світло майже 600 тисячам родин після обстрілів

З 28 вересня по 4 жовтня енергетики ДТЕК повністю або частково відновили електропостачання майже у 400 населених пунктах, що були знеструмлені через російські обстріли.

Про це повідомляє ДТЕК.

"З 28 вересня по 4 жовтня енергетики ДТЕК змогли повністю чи частково повернути світло жителям майже 400 населених пунктів, знеструмлених внаслідок ворожих атак. Електрика знову доступна для майже 600 тисяч родин у чотирьох областях та столиці", – йдеться в ньому.

Найбільше відновлень було на Донеччині, де світло повернули майже 290 тисячам родин. В Одеській області електропостачання відновили майже для 260 тисяч родин, на Дніпропетровщині – для 43,6 тисячі.

На Київщині енергетики повернули світло понад 500 родинам, у столиці – понад 300.

Зазначається, що енергетики розпочинають ремонт пошкоджених мереж одразу після отримання дозволу та доступу до місць пошкоджень від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, у вересні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання для понад 3 млн родин.