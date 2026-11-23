ДТЕК встановив рекорд з відновлення світла за тиждень у 2026 році: понад 3,5 млн родин

Енергетики ДТЕК з 16 по 22 листопада відновили електропостачання для понад 3,5 млн родин у чотирьох областях та Києві, які були без світла внаслідок російських атак. Це рекордна кількість відновлень за тиждень з початку 2026 року.

Про це повідомили в ДТЕК.

Зазначається, що протягом тижня енергетикам вдалося повністю або частково відновити електропостачання у понад 1,8 тисячі населених пунктів, знеструмлених через російські обстріли енергосистеми.

Найбільше відновлень було на Одещині, яка протягом тижня зазнавала постійних атак. Тут енергетики повернули світло у 2,7 млн домівок. На Дніпропетровщині електропостачання відновили для 341 тисячі родин, у Києві – для майже 185 тисяч.

Крім того, на Донеччині, попри складну безпекову ситуацію та бойові дії, енергетики повернули світло у 174,4 тисячі осель. На Київщині електропостачання відновили для 112,5 тисяч родин.

У компанії наголосили, що фахівці розпочинають відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу від ЗСУ та ДСНС.

Нагадаємо, у жовтні ДТЕК Ріната Ахметова повернув світло понад 6,7 млн родин після російських обстрілів.