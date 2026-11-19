Дослідження Івана Панькулича про ШІ та експорт використали два українські університети

Як спрогнозувати продажі, коли попит за кордоном різко змінюється? І як зрозуміти, чи можна довіряти новому партнеру? Відповіді на ці питання студенти двох українських університетів тепер шукають, зокрема, за матеріалами досліджень Івана Панькулича. Їх використання в освітньому процесі підтверджують документи Державного податкового університету та Університету "КРОК".

Іван Панькулич – український дослідник міжнародного менеджменту й торговельної аналітики, магістр менеджменту. У наукових публікаціях він зазначений як засновник і виконавчий директор American Institute for Global Trade, Management & Economic Diplomacy у Сакраменто, США. Його фаховий інтерес – як аналітика даних і штучний інтелект можуть допомогти підприємствам ухвалювати рішення на зовнішніх ринках.

Один із напрямів його роботи – прогнозування експортних продажів за нестабільного попиту. Панькулич аналізує, як моделі машинного навчання враховують складні зв’язки між ринковими показниками, але водночас звертає увагу на слабкі місця таких прогнозів: різкі злами тенденцій, якість вихідних даних і складність пояснення результатів алгоритму.

Інша тема – перевірка іноземних контрагентів. Замість покладатися лише на документи, отримані перед підписанням контракту, дослідник розглядає цифрове профілювання та відстеження змін у надійності й платоспроможності партнерів. Третій напрям стосується генеративного ШІ, який може адаптувати комерційні пропозиції до мовних і культурних особливостей міжнародних B2B-переговорів.

У методичних рекомендаціях 2026 року Панькулич зводить ці інструменти в послідовний процес: спершу оцінити ринок, далі перевірити контрагента, а потім підготувати адресну комерційну пропозицію. Йдеться про підтримку рішення менеджера, а не передачу відповідальності алгоритму.

Ці напрацювання отримали застосування в університетських аудиторіях. Державний податковий університет в Ірпені використав їх для оновлення матеріалів з міжнародних економічних відносин, аналітики ринків і практичних завдань. Це зафіксовано в акті від 30 березня 2026 року.

Університет "КРОК" у Києві підтвердив використання результатів Панькулича в програмах "Міжнародний бізнес", "Менеджмент" і "Маркетинг". Згідно з актом від 24 лютого 2026 року, йдеться про аналітичні кейси, вправи з оцінювання контрагентів, прогнозування продажів і підготовки персоналізованих комунікацій. У документі університет назвав результати актуальними та такими, що мають практичну цінність.

Для майбутнього менеджера це не абстрактна тема: хибний прогноз може означати зайві запаси, а ненадійний партнер – зірваний контракт. Водночас університетські акти засвідчують саме освітнє використання досліджень, а не впровадження готової ШІ-системи в бізнесі. Головне питання, яке ставить ця робота, – не чи здатен алгоритм дати відповідь, а чи може людина її перевірити й обґрунтувати своє рішення.