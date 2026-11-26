Дощі і сніг накриють кілька областей: синоптики уточнили прогноз на п'ятницю. Карта

У п'ятницю, 27 листопада, на переважній частині території України будуть опади. Сніг очікується на заході та в центральних регіонах, на півдні – дощі.

Найхолодніше цього дня буде на сході країни – до -4 градусів вночі та до -3 вдень. Таку погоду прогнозує Укргідрометцентр.

Погода в Україні 27 листопада

27 листопада на заході України випаде сніг. Температура повітря вночі -3...-1 градус, вдень до +2 градусів, при цьому найтепліше очікується в Ужгороді – +3...+5.

У північних регіонах опадів не очікується. Вночі температура повітря сягатиме 0...-2 градуси, вдень до -3 градусів.

У центральних областях України в четвер також очікується сніг. Нічна температура повітря становитиме 0+...-2 градуси, денна -3...-1 градус.

На півдні цього дня синоптики прогнозують дощову погоду. Нічна температура повітря очікується до +10 в Одесі, денна +6... +8 градусів.

На сході нашої країни вночі температура повітря досягне до -4 градус, вдень +1...+3 градуси.

У Криму синоптики прогнозують опади у вигляді дощу. Температура повітря вночі буде +4...+6 градусів, вдень +7...+9 градусів.

Погода в Києві

У столиці цього дня опадів не очікується. Температура вночі буде 0...-2, вдень -1...+1 градус.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що кліматологи підбили підсумки літа 2026 року в Києві. Протягом трьох місяців було зафіксовано кілька температурних рекордів, але цей період увійшов до 15-ки рейтингу найтепліших за час спостережень.